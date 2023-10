"Falta de respeto": Dani Aránguiz abandona estudio de TV luego que hablaran de supuesta nueva infidelidad de Valdivia

06 oct. 2023 - 09:20 hrs.

Furiosa. Con ese estado de ánimo la exparticipante de "Mekano", Daniela Aránguiz, abandonó el estudio de televisión de un programa del canal Zona Latina, en el cual se desempeña como panelista.

Todo se dio luego que el editor del programa, Pablo Candia, presentara un tema que incomodó a Daniela, debido a que tenía que ver directamente con su expareja, Jorge Valdivia.

"Falta de respeto"

Candia hizo durante un largo rato, frente a las cámaras, altas expectativas sobre el tema que iba a poner sobre la mesa. Tras varios minutos, dijo que tenía información de que Jorge Valdivia le habría sido infiel a Maite Orsini con otra mujer.

En ese momento, Daniela, quien pese a ser parte del programa no habría sabido que iban a hablar de su exmarido, alzó la voz y enfrentó a Pablo.

"Encuentro que es una súper falta de respeto. Yo creo que si vas a hablar del papá de mis hijos, de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí", dijo de entrada.

Luego, agregó que "no te voy a negar nunca que lo hagas, pero considero que esto es una falta de respeto conmigo… porque si tú vas a hablar de que el papá de mis hijos le fue infiel a su polola nueva, cosa que no me interesa, cuéntamelo en secreto, sin que sepan mis amigos".

"A mí no me hagas nunca más esto... y te lo digo delante de todo Chile", dijo por último Daniela, antes de guardar sus cosas en su cartera y retirarse indignada del estudio.

"Vamos a hablar después", expresó estupefacto Pablo Candia, quien siguió luego con el tema que provocó el enojo de su colega.

