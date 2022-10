Hija de "El Puma" revela que cayó en el alcoholismo por el desprecio de su padre: "Llegué al fondo"

15 oct. 2022 - 19:00 hrs.

La animadora Liliana Rodríguez, hija mayor de “El Puma” José Luis Rodríguez, volvió a hablar sobre la tormentosa relación con su padre, el cantante de éxitos como "Dueño de nada", "Agárrense de las manos" y "Pavo Real".

Liliana reveló secretos dolorosos ante las cámaras del programa “Siéntese quien pueda”, donde en septiembre pasado dijo que el cantante “no la quiere porque no le da la gana”.

La también hija de Lila Morillo, famosa cantante venezolana, se atrevió a hablar sobre la adicción que casi la mata por el hecho de que "El Puma" “no la quiere para nada”.

Durante una charla con el conductor Carlos Mesber, en “Siéntese quien pueda”, la hija de "El Puma" Rodríguez confesó cuál fue la adicción que casi la mata y cómo logró salir airosa de aquellos momentos tan oscuros.

La presentadora contó que bebió muchísimo, al punto de convertirse en alcohólica. Cayó en esta situación al no comprender por qué su padre no la quiere ni a ella ni a su hermana Lilibeth Morillo.

Se aferró a la bebida para superar momentos en los que su padre no la atendía cuando ella lo buscaba. Un caso que contó fue cuando pasó dos horas fuera de su casa con el deseo de verlo y él no se lo permitió.

Otra etapa crucial en su vida fue cuando "El Puma" entró al quirófano para recibir el doble trasplante de pulmón. “El renacer de mi padre no lo tomé muy bien, porque no entendía que podía morir y él no nos buscó”, narró.

Liliana asegura que en más de una oportunidad manejó bajo los efectos del alcohol y que un día despertó con el rostro dentro de un sanitario. En los momentos más oscuros, se aferró a Dios. “Le dije: ya llegué al fondo, me sacas o me muero”.

Lila Morillo la ayudó a renacer

El día en que Liliana puso un alto a su estado fue cuando su madre, Lila Morillo, la encontró llorando desconsolada porque su padre le cerró una llamada.

Su madre le habló fuerte. Le recordó que aunque ella también sufrió por los desprecios de José Luis Rodríguez, nunca la vieron tocar fondo. Entonces, la actriz comprendió que debía comenzar un proceso, que incluía amor propio y aceptación de su realidad.

