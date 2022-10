15 oct. 2022 - 08:44 hrs.

La exvocalista del grupo español, "La Oreja de Van Gogh", Amaia Montero, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que dejó preocupados a sus fans por su irreconocible imagen y las respuestas que dio la cantante en los comentarios de sus seguidores, en donde dice, por ejemplo, sentirse "destruida".

Son dos las publicaciones que la artista hizo con la misma fotografía, en esta se le puede ver despeinada y sin usar maquillaje en una imagen en blanco y negro.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida", había escrito Montero en la descripción de una de las publicaciones, pero tras el revuelo decidió borrarlo.

"Te queremos"

Tras el enigmático post, muchos de sus más de 360 mil seguidores le escribieron mensajes esperanzadores.

"Si no te encuentras bien busca ayuda", "Te queremos", "Estamos contigo" y "No sé qué te pasa, pero debes seguir adelante", fueron parte de los buenos deseos que recibió la intérprete de "Quiero ser".

Sin embargo, Montero siguió preocupando a su fanaticada cuando decidió contestar parte de los comentarios. En una de estas respuestas simplemente escribió: "Estoy destruida".

"Sin arreglar todas somos Amaia"

A pesar de todo esto, muchas otras personas salieron a alabar a la cantante vasca de 46 años, por su valentía al mostrarse sin filtros en sus redes sociales.

"Sin arreglar todas somos Amaia. Sin filtros, ni nada", "Pues si la subiste tú, te aplaudo... No cualquiera se atreve a subir una foto así", "Ella tiene 46 años y es normal sin filtro, todas llegaremos o estamos así sin filtro", escribieron quienes defendieron la publicación.

Revisa la publicación de Amaia Montero

