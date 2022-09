"No me quiere porque no le da la gana": Hija del Puma Rodríguez revive polémica familiar en pleno programa de TV

13 sept. 2022 - 19:00 hrs.

Liliana Rodríguez Morillo, la hija de "El Puma" José Luis Rodríguez, volvió a revivir la polémica sobre la conflictiva relación que mantiene desde hace varios años con su famoso padre.

Durante el programa "Siéntese quién pueda", la primogénita del cantante venezolano respondió al periodista Alex Rodríguez, quien en días anteriores habló sobre la mala relación que mantienen padre e hijas.

“Con razón no la quiere”, fueron las palabras del comunicador que no quedaron sin respuesta por parte de Liliana.

Todo sobre José Luis Rodríguez

Hija de El Puma: "Él no hace lo que profesa"

Durante la transmisión del programa, la animadora y cantante estuvo cara a cara con el periodista y le respondió lo que pensaba de ese comentario previo, que la involucra a ella y a su padre.

Con su postura, la mayor de las hijas de "El Puma" alimentó la controversia que existe entre la nueva y la vieja familia del cantante.

“El Puma no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa. No porque haya algo malo en mí, no porque haya una falla en mí, no porque yo soy una basura. Tú a tu trabajo y yo al mío, eso no se toma personal”, le dijo la venezolana al periodista.

Liliana también le aseguró que ella, por su parte, sí perdonó a su padre y argumentó su decisión en su religión y creencias. "Y lo perdono porque yo si hago lo que profeso y lo perdono porque voy a esperar en el tiempo de Dios”, dijo.

Liliana pide perdón a la esposa de José Luis Rodríguez

El conflicto entre "El Puma" y sus hijas comenzó hace 35 años. Según el cantante, sus dos hijas mayores atacaron a su esposa Carolina Pérez y a su hija Génesis Rodríguez, razón por la cual marcó distancia.

Por ello, Liliana también le dedicó palabras a ambas: "Si necesitas que yo pida perdón a Carolina, yo lo voy a hacer. Carolina, si alguna vez te insulté como hija dolida que fui y he sido desechada por muchos años, quiero que sepas que Dios es mi verdadero papá".

Y de su hermana menor comentó: "Génesis, aplaudo tu éxito, maravilloso tu éxito".

En una entrevista concedida por la exesposa de "El Puma", Lila Morillo, al periodista Luis Olavarrieta, esta aseguró que le tocó ser madre y padre a la vez luego de su separación del intérprete.

Todo sobre Famosos