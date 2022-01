Nueva polémica del Puma Rodríguez con sus hijas y nieta: "Tuve que decidir entre ser feliz o ser infeliz para siempre"

José Luis Rodríguez “El Puma” habló sobre la ruptura latente que hay en su antigua familia. Las polémicas declaraciones incluyeron esta vez a su única nieta, a quien no ha visto durante años.

En una entrevista con el programa de espectáculos mexicano “De Primera Mano”, el cantante venezolano fue tajante al hablar de su nieta Galilea Rodríguez y ser cuestionado sobre su distanciamiento.

“De estas cosas privadas no voy a hablar ni quiero hablar. Estas cosas que desmenuzan cierta parte humana que no es bonita”, respondió.

"El Puma" revela cuándo se distanció de su nieta

Para matizar su contudente respuesta, José Luis Rodríguez contó detalles desconocidos sobre su relación con Galilea. "Estuvimos en el parto de Liliana, mi esposa y yo, y la asistimos cuando estaba pariendo, recibimos a la nieta ahí", afirmó.

Sin embargo, reiteró: "No quiero entrar en sus chismes, no me interesa y te agradezco, que no me toquen más el tema, porque no realmente no quiero hablar de eso".

No obstante, expresó antes de cerrar el tema: “Yo a Galilea siempre le tuve amor porque es mi nieta, siempre la llevaba por la tienda, estábamos juntos... pero cuando comenzaron a atacar a Génesis, ahí corté. Tuve que decidir entre ser feliz o ser infeliz para siempre".

También aclaró los rumores sobre un supuesto acercamiento con su hija mayor, Liliana Rodríguez, quien habría tratado de arreglar la relación entre ambos, reseñó Telemundo.

“Todo tiene su momento. En mi corazón no hay ningún rencor, ningún odio, no puedo tenerlo... Cuando estás cerca de la muerte, pues perdonas a todo el mundo y tienes que ser sincero y honesto con Dios. Eso vendrá en algún momento, que no sé cuál es. Pero Dios tiene el tiempo escogido para eso”, dijo el cantante.

