Las fotos de la protagonista de "Gambito de Dama" en mini vestido y sin maquillaje visitando Argentina

Anya Taylor-Joy, la famosa protagonista de “Gambito de Dama”, llegó de visita a su país adoptivo y deslumbró con su belleza y naturalidad en su paseo por las calles de la capital de Argentina. Luciendo un mini vestido naranja tenue se dejó ver con un outfit sencillo y cómodo, mientras atendía a sus fans.

La serie de Netflix la catapultó hacia la fama y desde allí su nombre y su elegancia van de la mano, junto al innegable talento que posee para la actuación. Su paso por las alfombras rojas de Hollywood son testigos de la presencia de una estrella de cine.

Y ahora sus millones de seguidores que admiran su carrera, se encargaron de viralizar su estadía en el país donde vivió los primeros 8 años de su infancia y donde aún reside mucha de su familia, consignó Infobae.

El modelaje y la danza contemporánea fueron los primeros oficios de Anya Taylor-Joy. A sus 25 años se convirtió en una joven promesa de la actuación, pero todo este glamour lo dejó a un lado para disfrutar de unos días de descanso en Argentina.

La actriz reveló la emoción que siente al reencontrarse con Argentina y compartió una foto de ese momento. "Esta foto fue sacada cinco minutos después de llegar a Buenos Aires por primera vez en tres años. No podía parar de llorar de la emoción", confesó.

Pero para sus paseos, Anya Taylor-Joy eligió un traje casual para caminar por las calles del barrrio de Recoleta en Buenos Aires. Y así fue captada por las postales de sus fans, con quienes posó encantada para unas fotografías que se hicieron virales en las redes.

Un mini vestido en tono naranja claro fue perfecto para un día caluroso como los que están haciendo en la ciudad. El diseño muy coqueto posee volantes que atraviesan el busto para engalanar los hombros, con un corte corrugado en la cintura.

Y en la minifalda dejaba una caída natural con tres vuelos que le dieron el toque de frescura a su vestido de verano. Siempre elegante, llevó su cabello recogido en una cola de caballo informal, además de unas gafas negras para el sol que protegieron su rostro sin maquillaje, dejando su belleza al natural.

Para protegerse en pandemia, prefirió un pañuelo negro estampado que optó por dejarlo en su cuello para fotografiarse junto a sus fans.

La visita de Anya Taylor-Joy causó furor. La actriz generó revuelo en las redes cuando sus fans postearon las imágenes caminando por la ciudad, y los memes se desataron en Twitter.

que ENVIDIA le tengo a la que le regaló un cuarzo rosa a anya taylor joy what does it feel to live MY DREAM AAA pic.twitter.com/UHr23pyktD