Anya Taylor-Joy es la actriz del momento gracias a su rol protagónico en la serie de Netflix, "Gambito de Dama" ("The Queen's Gambit"), la cual ha sido vista por 62 millones de hogares en sus primeros 28 días desde que se estrenó el pasado 23 de octubre.

La joven artista, que ha deslumbrado con su talento en otras grandes producciones cineastas, tiene una especial conexión con Sudamérica, específicamente con Argentina, donde vivió hasta sus seis años de edad.

A tal punto llega su cariño por la tierras trasandinas que frecuentemente viaja para este lado del continente para pasar las fiestas: "Es un lugar en el que me desconecto de todo y puedo ser yo misma", asegura.

Su relación con Argentina

Si bien nació en Miami, Estados Unidos, Anya vivió en Buenos Aires durante sus primeros años de vida, pues su padre es de nacionalidad argentina.

Posteriormente, su familia se mudó a Reino Unido, algo que no fue de su gusto: "Recién aprendí inglés a los ocho años. Estaba convencida de que si no aprendía el lenguaje podría volver a Argentina, pero eso no sucedió y fue muy inconveniente, porque ningún otro niño hablaba español", contó en un programa.

La gastronomía trasandina es otro de los ámbitos que hacen que Taylor-Joy se sienta enamorada de este país: "Mis comidas favoritas son argentinas: las empanadas, el pan de provolone que me gusta más que la pizza y los churros con dulce de leche", indicó en una entrevista con Netflix.

Sinopsis de la serie

"Gambito de dama" cuenta la historia de una niña huérfana prodigio de ajedrez llamada Beth Harmon (Anya Tylor-Joy) quien busca convertirse en la mejor jugadora del mundo, mientras lucha con problemas de adicción.

La producción se ambienta a mediados de los años 50 y en los 60, y cuenta también en su elenco con Thomas Brodie-Sangster, Akemnji Ndifornyen, Jacob Fortune-Lloyd, y Matthew Dennis Lewis, entre otros.

