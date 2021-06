Así es la única nieta de José Luis "El Puma" Rodríguez que participó en un casting para Selena

El cantante José Luis Rodríguez, “El Puma”, mantiene una polémica relación con sus dos hijas mayores, Liliana y Lilibeth. En medio de la separación, el artista también se ha privado de disfrutar de su única nieta, Galilea López.

El conflicto familiar de “Las Morillos” siempre ha estado en el ojo de los medios de comunicación. Las acusaciones entre padre e hijas van y vienen desde que Rodríguez decidió divorciarse de la también artista Lila Morillo y rehacer su vida junto a Carolina Pérez.

Desde hace 30 años no hay tregua y, sin un ápice de reconocimiento a los errores, parece no existir la esperanza de una reconciliación. Todo esto ha salpicado a la joven, hasta el punto de que el artista se niega a ver y hablar con su nieta, a quien no ve desde que era una bebé.

Heredera del talento artístico de "El Puma"

La única nieta de José Luis Rodríguez es la hija de Liliana Rodríguez. Con 24 años de edad, la joven ha dejado claro que ha heredado los genes de su familia materna y de su abuelo, quien recientemente fue reconocido en Latin American Music Awards.

Con una curvilínea figura, que recuerda a los mejores años de fama de su abuela y de su madre, Galilea es una sensación en las redes sociales. En Instagram, cautiva con su belleza a sus más de 70 mil seguidores.

Pero, aunque tiene talento para el canto y la actuación, asegura que el mundo del espectáculo no es lo suyo y prefiere dedicarse a lo que realmente le apasiona, que son los negocios de bienes raíces. Así lo dejó ver en un post de Instagram donde reveló que participó en un casting para “Selena: La serie” de Netflix.

“¡Llevando este de vuelta a mi casting Selena, la serie! Mi mamá recibió una llamada para que entrara y lo hice. Tuve que cantar a capella y hacer una escena completa (sí, puedo cantar/actuar, ¡pero los negocios son mi pasión!)”, comentó la joven en la publicación.

“No hace falta decir que estaba súper nerviosa, pero hombre, fue una experiencia y lo hice bastante bien. Pero creo que probablemente soy demasiada gruesa para Selena”, bromeó y añadió: “Seguiré viendo la serie y cantando Como la flor por vida”.

