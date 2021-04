Las hijas mayores de José Luis Rodríguez, “El Puma”, Liliana y Lilibeth, añaden una línea más al historial de enfrentamientos que tienen con su padre. “Las Morillo”, como son conocidas, dieron una entrevista a la animadora venezolana Viviana Gibelli, donde hablaron en relación al tema.

Como es conocido, el cantante venezolano rompió la comunicación con las famosas hermanas desde hace 30 años, luego de ponerle fin al matrimonio con Lila Morillo. Durante este tiempo, se han hecho acusaciones graves entre ambas partes a través de los medios de comunicación.

El año pasado fue el propio “Puma”, quien aseguró que no pasaría nada si alguna de ellas muere sin antes haberse reconciliado. “No pasa nada, nos veremos en el cielo”, aseguró entre risas.

Las hijas de “El Puma” se sienten dolidas

Desde aquellas crudas declaraciones que levantaron un tornado de críticas hacia el intérprete de “Agárrense de las manos”, Lilibeth y Liliana no habían hablado nuevamente del tema hasta ahora, cuando reiteraron que no son las culpables de la lejanía de su padre.

“La relación no se fractura por nosotras. Yo sí estuve, estoy muy dolida con él porque su distanciamiento para mí, en mi caso, fue injustificado”, comentó Lilibeth en la entrevista. Aunque no dio detalles, dejó ver la posibilidad de que su hermana si haya hecho algo para que eso ocurriera.

“No puede haber nada tan grave o tan pequeño para que un padre le diga a un hijo ‘no te veo más nunca’, eso no existe. ‘Si te mueres, no, no me importa”, añadió en relación a las polémicas declaraciones del cantante que hace días fue homenajeado en la entrega de los Latin American Music Awards 2021.

La relación se deterioró de manera paulatina

Ante la pregunta de si ellas recordaban algo que hubiera podido lastimar a “El Puma”, a su esposa Carolina o a Génesis -media hermana-, las hijas de José Luis Rodríguez y Lila Morillo, respondieron: “No”, pero después de un incómodo silencio.

Pese a que negaron haber hecho algo para dañar a la nueva familia de su padre, admitieron que no tienen problema en pedir perdón. “Si hay algo que se haya malinterpretado, estoy dispuesta a pedir perdón”, reiteró Liliana.

Ambas coinciden en que no tienen rencor y que han superado todos los resentimientos. Insistieron en que tiene que ser él, quien busque la rectificación.