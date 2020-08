Como es conocido por el mundo de la farándula, la relación de "El Puma" José Luis Rodriguez con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana Morillo, no es de lo mejor. De hecho, para nadie es un secreto que el cantante y actor no le habla a sus hijas, y mucho menos a su ex Lila Morillo.

En medio del eterno conflicto que parece tener con sus hijas, y que hace poco señaló que saldría a relucir la verdad en una miniserie que tiene previsto lanzar, "El Puma" volvió a sorprender a sus seguidores y al público en general con fuertes declaraciones, que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Todo comenzó - y terminó también de manera tajante- durante un Instagram Live, con la periodista Luz María Doria, cuando el cantante fue consultado sobre el futuro de sus hijas y nietas, consignó el sitio de El Diario Las Américas.

Para ser más exactos la pregunta fue: "¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?". A lo que "El Puma" respondió: "No pasa nada. Nos vemos en el cielo", y soltó una carcajada.

Indignación por las redes

Tras esta respuesta, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de las mencionada red, quienes manifestaron su indignación y repudio por esta respuesta que, sin duda, no era la esperada por miles de sus seguidores y más cuando el cantante se ha declarado fiel creyente de Jesucristo y se ha ido recuperando de manera exitosa de un trasplante de pulmón.

"Wow, pensé que con todo lo que pasó y con lo bien que habla de la vida y demás habría dejado atrás el pasado. Otro ídolo que se cae", comentó el también periodista Quique Usales en Instagram.

"Si no quiere a las hijas, no quiere a nadie"; "Qué clase de persona es esta? Olvidándose de sus hijas y burlándose. De la justicia de Dios nadie se escapa"; "No entiendo por qué si hablas de perdón tu relación con tus hijas y nietas es nula"; fueron algunos de los tantos comentarios que le hicieron al artista por la red.

Recordemos que las hijas de "El Puma", Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo son fruto de su matrimonio de 25 años con la también cantante Lila Morillo, quien lem pidió el divorcio, luego que descubriera que le había sido infiel con la madre de su hija menor Génesis Rodríguez.

La noticia fue tal, que el momento legal fue transmitido en Venezuela por un canal local, y cubierto por medios regionales y del país latinoamericano.