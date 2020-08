View this post on Instagram

SON 4 VIDEOS...DESLIZA Papá...que triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje @elpumaoficial alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de 3eros, nos dijiste que tuviste que escoger entre tú nueva familia y nosotras y habíamos perdido! Y a pesar de eso y de estar libre de culpa, pues NADA te he hecho y lo sabes, volví a buscarte, sin que lo merecieras, honrando a Dios y a ti... hoy, por mas que intentes pretender que no existo, te hablo y recuerdo... que tengo voz y NO SOY INVISIBLE... PAPÁ ......4 VIDEOS que espero te lleguen y a todo aquel que pueda asistirme a qué así sea, se les agradece! @galilealopezmorillo_ @lilianarodriguezmorillo @elcocoterodelila