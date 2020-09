View this post on Instagram

𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 𝐚 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐡𝐨𝐥𝐝! • • • My mom- My best friend, my #1 advisor, the one who always holds it together. @lilianarodriguezmorillo My Aunt- My second mom, but more like a dad, but also like my twin sister? lol. @soylilibethmorillo My Grandmother- The wisdom & knowledge behind it all. @elcocoterodelila Happy Mother’s Day to the 3 pillars that hold me together! FELIZ DÍA DE LAS MADRES! LAS AMO! ♥️ • • • #mothersday #worldsbestmom #1 #mom #iloveyou #aunt #grandmother #lasmorillo #family #familyfirst #familyiseverything