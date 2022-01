"Me caí, me levanté, lloré mucho": Evaluna Montaner confiesa que está en terapia y habla sobre su salud mental

Las celebridades hacen un paréntesis para analizar cómo fueron sus días en el recién año culminado. Y Evaluna Montaner sorprendió a sus fans con un emotivo mensaje con el que desnudó su alma y reveló que no todo fue felicidad en el 2021.

Nacida en un hogar donde la música es la profesión que unió a sus padres, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, la talentosa joven decidió seguir sus pasos en el difícil mundo del espectáculo.

Y desde febrero de 2020, con apenas 22 años, se unió en matrimonio con el cantante colombiano Camilo y, finalmente, conocerá la faceta de ser madre muy prontamente.

Las confesiones de Evaluna

Como todo ser humano, la cantante venezolana tuvo sus tristezas y sus caídas, y así lo dejó ver en su última publicación de su cuenta de Instagram. En un conmovedor mensaje, se sinceró ante sus seguidores e hizo varias revelaciones sobre lo que vivió.

A sus 24 años, la artista se mostró decidida a compartir que no todo es risas y felicidad en los días de un artista. Y como parte de un resumen de lo que aconteció en sus 365 días del año pasado, reconoció que le tomó tiempo escribir estas líneas y que su mundo cambió.

“Nos estamos despidiendo de un año que sin duda para mí marcó un antes y un después. El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré mucho. Me reí mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar (...)”, así comenzó sus palabras cargadas de mucho sentimiento y que dejaron muchas interrogantes.

En la foto se puede ver a Evaluna sentada con una taza blanca en su mano izquierda y con un estilo muy relajado; sostiene sus piernas sobre la pared, mientras lee un libro que tiene sobre su regazo. Su abultado vientre resalta en un outfit casual de blusa en teñido tie-dye azul con dorados.

Las cosas sencillas también formaron parte de su aprendizaje. “Conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí”.

Y finalmente, la cantante mencionó el milagro de la vida que le traerá la mayor felicidad, su primogénito, a la par de sentirse amada por su esposo.

“Dios nos escogió para colaborar con Él en su creación divina y he podido vivir absolutamente todo al lado del hombre que me ama con todo lo que soy”, con estas realidades selló su reflexión.

Las enseñanzas de Evaluna despertaron diferentes emociones en sus seguidores. Para unos, el 2022 dejará atrás sus sinsabores con la llegada de Índigo, y otros afirmaron que este nuevo año será de éxitos.

