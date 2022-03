Fibrosis pulmonar: Así es la enfermedad por la que "El Puma" Rodríguez debió someterse a un doble trasplante de pulmón

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma", de 79 años, habló sobre los complicados momentos de salud que vivió hace unos años, cuando debió ser sometido a un doble trasplante de pulmón.

El artista reconocido por toda Latinoamérica fue diagnosticado en los años 90 con una fibrosis pulmonar, y los síntomas no se demoraron en aparecer.

"Traté de ocultarlo. Me empezó el 2000, estaba grabando y sentí que el tono me bajó y que no podía llegar. De ahí comencé el declive", explicó el artista a Martín Cárcamo en un programa de Canal 13.

¿Qué es la fibrosis pulmonar?

Esta afección hace que aparezcan cicatrices en el interior de los pulmones que dificultan la respiración. Según describen en la Asociación Americana del Pulmón, este tipo de enfermedad no tiene cura, y si bien algunos pacientes pueden ser controlados a través de terapia, actividad física y medicamentos, otros son candidatos para trasplantes.

Se trata de una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres, pero también tiene ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, la exposición a químicos peligrosos, el humo del cigarro, enfermedades como el reflujo o algunas autoinmunes (como la artritis reumatoide) aumentan las probabilidades de ser diagnosticado.

Quienes tienen fibrosis pulmonar podrían presentar alguno de estos síntomas:

Falta de aliento, especialmente durante la actividad física.

Tos seca y persistente.

Respiración superficial y agitada.

Cansancio.

Pérdida de peso involuntaria.

Dolor en las articulaciones y músculos.

Acropaquia o el ensanchamiento y redondeo de las puntas de los dedos de manos y pies.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

