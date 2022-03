Nuevo estudio sugiere que las mascarillas no son efectivas para evitar contagios en salas de clases

Este mes de marzo, gran parte de los alumnos de enseñanza básica, media y estudios superiores regresaron, después de dos años, a las salas de clases. Los diferentes establecimientos educacionales mantienen estrictas medidas para tratar de evitar que aparezca algún foco de infección por Covid-19 entre los alumnos.

Es por eso que se solicita a los niños y jóvenes utilizar mascarillas durante la jornada escolar. Si bien son varios los trabajos que demuestran la eficacia de esta medida de seguridad, un nuevo estudio determinó que el uso de mascarillas, específicamente dentro del aula, "no es una medida efectiva".

"Nuestros datos no cuestionan la eficacia de las mascarillas para prevenir contagios, pero muestran que su eficacia depende del contexto. Hay muchas situaciones en que son recomendables. Pero en las condiciones en que se utilizan en las escuelas, durante muchas horas seguidas, no siempre bien puestas y no siempre de buena calidad, no son una medida útil", comentó Clara Prats, coordinadora del estudio.

El trabajo, que se encuentra en etapa de revisión por la comunidad científica (solo se ha publicado un borrador), investigó el primer trimestre a cerca de 600.000 alumnos, de entre 3 a 12 años, de 1.907 establecimientos de estudio de la región de Cataluña.

¿Cuáles son los resultados?

Para realizar este trabajo, los expertos compararon cómo se comportaban los contagios entre las clases en las que era obligatorio usar la mascarilla con aquellas en las que no, durante el primer trimestre lectivo en la región española.

Durante esos tres meses se determinó que el uso de este implemento de seguridad no era el factor determinante para ser o no contagiado, sino que la edad del niño. Es que entre los niños en edad preescolar, se registró que el 30% de los pequeños con Covid-19 contagiaron a otros, mientras entre aquellos en básica, la cifra aumentó al 47%.

Incluso, las mascarillas demostraron ser un factor irrelevante al momento de analizar las cifras. Especialmente luego de que se evidenciara que hubo más infecciones entre niños de 6 años que asistían con mascarilla, un 3,54%, que entre los de 5 años que no la utilizaban.

Todo sobre Coronavirus

Todo sobre Estudios científicos