"Se parece mucho a su papá. Es más débil": Lourdes Ornelas habla sobre la salud del hijo de Camilo Sesto

04 oct. 2022 - 19:00 hrs.

La salud de Camilo Blanes, único hijo del cantante Camilo Sesto, está en entredicho desde comienzos de 2022. El joven se cayó de su bicicleta de regreso a casa y estuvo varias horas inconsciente en la vía pública.

Estar sometido a bajas temperaturas le causó una neumonía que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante más de 50 días. Recientemente, la visita de un helicóptero de emergencias a su casa volvió a encender las alarmas.

Su madre, Lourdes Ornelas, estuvo junto a él en todo momento. Ahora ella habla sobre cómo enfrentan el proceso, reconociendo que fueron momentos difíciles los que vivieron en enero de este año. Sin embargo, asegura que poco a poco su hijo mejora.

Aunque ya pasaron meses desde ese acontecimiento, luego dos episodios más llamaron la atención del público: la visita de un helicóptero de emergencias a casa de Blanes y ser internado por su propia voluntad en el hospital de Puerta de Hierro.

En este último lugar se le vio con su madre. La prensa los fotografió a ambos a las afueras del centro de salud. Él se veía delgado y con suero.

El momento en el que Camilín ingresaba a urgencias acompañado por su madre, Lourdes Ornelas. Fuente: (Europa Press). pic.twitter.com/IxL7eX69XY — Show España (@ShowEspana) September 11, 2022

Así se encuentra el hijo de Camilo Sesto

Consultada sobre todos estos episodios, Ornelas habló de cómo se sobrepone. “Yo tengo que ser fuerte porque Camilo solo me tiene a mí aquí. Yo no me puedo venir abajo”, dijo a la revista Hola.

La mujer también habló un poco de la personalidad de "Camilín" y de cómo enfrenta las circunstancias difíciles de la vida. “Se parece mucho a su papá. Es más débil, yo creo. No de carácter, sino de afrontar las cosas. Yo vivo. No me dejo caer en la cama. No tengo tiempo”, manifestó.

También mencionó el papel que juega María, la novia de Camilo Blanes, en la vida de su hijo. Ornelas la calificó como un "ángel" y aseguró que en este momento se encuentra junto a él, apoyándolo durante todo el proceso.

“Tiene una novia maravillosa. María. Un ángel. Es un apoyo tremendo. Ahora está con él y yo estoy tranquila”, aseguró.

Todo sobre Camilo Sesto

Todo sobre Famosos