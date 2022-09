"No es para tanto y él está bien": Madre del hijo de Camilo Sesto niega que el joven haya sufrido un infarto cerebral

10 sept. 2022 - 18:00 hrs.

La situación sobre el estado de salud de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, fue aclarada por su madre, Lourdes Ornelas, quien negó que el joven haya sufrido un infarto cerebral.

La reacción de la mamá de Blanes surge luego que medios españoles aseguran que la visita de un helicóptero de emergencias respondió a que "Camilín" había sufrido un derrame cerebral, algo que ella desmintió.

La respuesta de la mamá de Camilo Blanes

El diario La Razón pudo comunicarse directamente con Ornela y este les aclaró que su hijo se encuentra bien de salud. El medio reseña que del otro lado del teléfono la mujer tenía un tono de voz tranquilo y que, incluso, estaba a punto de ponerse una vacuna.

“Él está muy bien. Si no fuese así, no estaría yo ahora mismo hablándote así y no estaría aquí, a punto de vacunarme. No es para tanto y él está bien, de verdad”, dijo la mujer al medio de comunicación español.

Antes de la respuesta de la madre de Camilo Blanes, el canal Telecinco había reportado que el hijo del famoso cantante Camilo Sesto se encontraba en estado crítico y que las versiones que se manejaban era de un infarto cerebral, algo que ahora niega su mamá.

Blanes apareció públicamente a finales del pasado mes de agosto y conversó con un periodista al que le aseguró que está 100% recuperado, esto luego de haber pasado 50 días en un hospital por una hipotermia que sufrió a inicios de 2022.

"Camilín" regresaba de tres días de fiesta cuando se cayó de su bicicleta y quedó inconsciente en la vía pública sometido a bajas temperaturas.

Durante su largo proceso de recuperación estuvieron junto a él su madre y su novia, María, quienes tienen una lucha constante porque "Camilín" deje su vida de fiestas y adicciones.

