"Un país que amo mucho": Daddy Yankee publica especial video dedicado a Chile y promete regresar

04 oct. 2022 - 13:00 hrs.

Durante la última semana de septiembre, el cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, se presentó en Chile, realizando tres conciertos en el Estadio Nacional, cuyas entradas fueron completamente vendidas.

Si bien sus shows no estuvieron exentos de polémica, debido a los problemas de seguridad al ingreso del recinto, el cantante ofreció un recital inolvidable, de acuerdo a los más de 100 mil asistentes que fueron entre todas las fechas pactadas.

El agradecimiento de Daddy Yankee

A una semana de su primer espectáculo, el artista tuvo un noble gesto con nuestro país, resumiendo su experiencia con un video en el que deja de manifiesto sus sentimientos con Chile.

"Chile. Mucha historia con este hermoso país. Demasiado. Un país que amo mucho. Gente linda, tremendo país. Bien especial Chile", señaló en el video.

En la descripción, ahondó más en sus sentimientos, señalando que "Chile querido, 'inolvidable serás siempre para mí'. Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más según me solicitaron los promotores para que todos ustedes, quienes siempre me han dado tanto amor, pudieran disfrutar del show".

"De todos ustedes me llevo el mejor de los recuerdos y el amor que año tras año me dieron, ese amor es recíproco. Volveré a Chile, de eso estoy súper seguro, pues tienen una tierra hermosa a la que por trabajo casi no pude conocer, pero que en mi próximo viaje lo haré como su amigo Raymond Ayala—su verdadero nombre—", agregó.

Agradeció además a sus fanáticos "por mantenerme siempre vigente en su país, siempre se dejaron sentir con cada visita mía a Chile, ustedes son y serán siempre mi familia extendida. ¡Gracias por tanto! Me despido de todos, no sin antes invitarlos a que sean parte de los shows en PR y así conozcan también mi hermoso Puerto Rico", sumó.

En menos de dos horas, el clip consiguió más de 100 mil "Me gusta" y decenas de comentarios, gran parte de sus fans chilenos, quienes dejan abierta la invitación a Daddy para que conozca lo largo y ancho del país.

