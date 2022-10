"Las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia": Cristián de la Fuente habla tras polémico video

04 oct. 2022 - 09:11 hrs.

A una semana de que se filtrara el video en el que aparece besando a una desconocida, el actor Cristián de la Fuente habló sobre el escándalo que lo tiene en el ojo público, tanto en medios chilenos como mexicanos.

El actor de películas como "Driven" viajó desde México, donde fue grabado el osado video, a Chile, durante la madrugada del viernes 30 de septiembre, debido a que su hija, Laura de la Fuente, cumplía 18 años aquel día.

El pasado fin de semana le organizaron una fiesta a la joven, a la que asistieron los familiares y amigos más cercanos de Laura.

"Enmendar el error"

Ya el lunes 3 de octubre, el actor tomó vuelo de regreso a México, donde se encuentra residiendo actualmente por motivos laborales. Ahí fue captado por el medio "Al Rojo Vivo" de Telemundo.

Al periodista le señaló, en una escueta declaración, que "muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia. Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona".

Recordemos que el martes 27 de septiembre, Cristián de la Fuente ya había sacado la voz, pero en dicha ocasión lo hizo mediante un conductor de televisión llamado Carlos Aydán.

A él le hizo llegar una declaración en la que señalaba que "cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad".

Todo sobre Famosos chilenos