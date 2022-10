El video de Daniella Álvarez bailando antes de su amputación: "Tú que tienes tus dos piernas, levántate a trotar por mi"

03 oct. 2022 - 18:30 hrs.

La animadora colombiana y Miss Colombia 2011, Daniella Álvarez, volvió a dar una lección de vida a sus seguidores.

La modelo, quien perdió su pierna en el año 2021, compartió un video antiguo donde aparece bailando feliz junto a un amigo, antes del acontecimiento que cambió su vida.

Aunque estas publicaciones son comunes en su perfil de Instagram, esta guarda una reflexión en especial.

Daniella Álvarez baila champeta

La vida de Daniella Álvarez antes de la amputación estaba caracterizada por la danza y las actividades deportivas. En muchas ocasiones ella misma confesó que ama bailar y la mayor parte del tiempo estaba en ello.

También le encantaba hacer actividades deportivas, de hecho aún lo hace pese a las limitaciones de su prótesis.

La empresaria compartió con sus seguidores uno de esos recuerdos especiales que guarda de cuando podía bailar champeta con sus dos pies.

Álvarez está delante de una piscina y le acompaña un amigo bailarín, con quien realiza una coreografía. La colombiana luce bronceada y sus piernas danzan al ritmo de la música.

Lo más especial del video fue el escrito que hizo reflexionar a todos sus admiradores. “¡¡Cómo me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuánta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural", dijo.

“Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era!”, aseguró.

Finalmente le dio un consejo a sus seguidores para que aprovechen la vida y los momentos que esta les regala. “Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mi, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. La vida es ahora!!”, expresó.

