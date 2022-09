"Se fueron a los golpes": Aseguran que Eugenio Derbez se lesionó al pelear con su hijo Vadhir y no por un accidente

23 sept. 2022 - 22:00 hrs.

El accidente que tuvo Eugenio Derbez a finales del mes de agosto y el hermetismo que hubo en torno al caso ha dado pie a rumores sobre su estado de salud y la supuesta causa que le ocasionó las 15 fracturas en todo su cuerpo.

El actor reapareció en un video en el que habló sobre lo que ha vivido desde la cirugía y el proceso doloroso de recuperación. Además, dio detalles sobre el accidente asegurando que todo ocurrió por participar en un juego de realidad virtual.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo. Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se rompiera”, dijo.

¿Cómo fue realmente el accidente que sufrió Eugenio Derbez?

Tras la aparición de Eugenio Derbez, el periodista de espectáculos, Alejandro Zúñiga, aseguró que el actor discutió con su hijo Vadhir Derbez y este fue el responsable de las graves heridas que sufrió.

El periodista dio la información a través de su canal en YouTube y aseguró que desde que anunciaron el estado de salud del actor todo fue muy confuso y alarmista.

“Vadhir estaba presente el día que sucede esto con Eugenio, y es que se pelearon y se fueron a los golpes, hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir”, señaló.

¿Quién es Vadhir Derbez?

Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. El joven que es acusado de ocasionarle las lesiones a su padre es fruto de su relación con Silvana Torres Prince.

Nació en febrero de 1991 y también se dedica a la actuación desde temprana edad. Hasta ahora, el joven no ha emitido ningún comunicado para desmentir los señalamientos.

A través de sus redes sociales se ha mantenido activo, pero sin hacer referencia a la situación de salud de su progenitor.

Todo sobre Famosos