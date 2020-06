Los actores mexicanos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann eligieron llevar una relación cordial tras anunciar oficialmente su separación marzo. Como padres de Kailani, de apenas dos años, quieren darle un ejemplo de madurez a su pequeña, quien es ahora el único vínculo que los une.

La propia Aislinn reconocía hace poco que ahora forman parte de una familia poco convencional. Sin embargo, dijo estar orgullosa “del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado”.

Así lo dejó saber en un emotivo mensaje de felicitación por el Día del Padre para su expareja, con quien se casó en mayo de 2016.

“Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre”, aseguró la hija de Eugenio Derbez.

“Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo”, agregó.

Juntos otra vez

Ese mismo día, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a sus fans al compartir un video donde salen juntos y con su pequeña Kailani. A pesar de que esa misma semana se hizo pública la solicitud de divorcio, interpuesta por Mauricio, que reveló la verdadera fecha de su ruptura: el 10 de diciembre en 2019.

En redes sociales, los fans enviaron mensajes de aprobación por su gesto de madurez.

“Qué bonito. Así debería de ser. Sin tanto pleito, poder convivir y llevarse bien por la hija”; “Claro ejemplo que por encima de todo está el amor por su hija; deberían a aprender algunos famosos que le gusta estar en la controversia”; “Eso es ser personas inteligentes, civilizadas”, se leyó.

En una entrevista con el programa Hoy, Aislinn Derbez reconoció que uno de los problemas que llevaron al fracaso de su relación fue su carácter. “Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos”, aseveró.

“Entonces todo me empezó a salir al opuesto. Todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar”, cerró.