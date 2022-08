"La recuperación será larga y difícil": Eugenio Derbez sufre accidente que le dejó "lesiones delicadas"

30 ag. 2022 - 16:00 hrs.

El actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente que le dejó lesiones delicadas. El artista será intervenido quirúrgicamente y amerita seguir un proceso de rehabilitación.

La información la dio a conocer su esposa, la también actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, quien por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram informó a los seguidores de Derbez sobre lo ocurrido.

Eugenio Derbez: familia emite comunicado

En el escrito, la actual pareja del famoso actor explicó que este sufrió un accidente, pero no reveló más detalles de lo ocurrido.

Derbez, de 60 años, es un humorista destacado en México. En el pasado tuvo una tormentosa relación con Victoria Ruffo, una de las actrices más queridas de la nación azteca.

Su carrera profesional dio un salto más allá de las fronteras mexicanas tras protagonizar y dirigir la película "No se aceptan devoluciones", una de las producciones de habla hispana más exitosas en los últimos tiempos.

En el comunicado emitido por su esposa, este 29 de agosto, se aclaró que la lesión que sufrió es delicada; no compromete su salud, pero sí debe ser tratada con cautela.

"A nuestra familia, amigos y medios de comunicación: a través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente", expresa la misiva replicada por People en Español.

"Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, más no compromete su salud", dice.

Y detalla que "el proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semana de reposo".

Rosaldo reiteró que lo más importante ahora es que Derbez pueda recuperar su salud. Deberá mantenerse alejado de sus compromisos profesionales por un tiempo indefinido.

"En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo".

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Aunque la familia del actor no dio detalles sobre el accidente que sufrió Eugenio Derbez, el conductor del programa "Chisme No Like", Javier Ceriani, aseguró que la lesión compromete el hombro.

“No está grave, pero está destruido el hombre (... ) Hay mucha gente, amigos de Eugenio en Hollywood y socios que están muy preocupados por su hombro”, aseguró Ceriani.

