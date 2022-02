Eugenio Derbez se descarga contra Victoria Ruffo y explica el motivo de la boda falsa

Por décadas Victoria Ruffo ha acusado a Eugenio Derbez de engañarla con la organización de una boda falsa. Y en la reciente entrevista con Yordi Rosado, el actor reveló su versión de la historia, asegurando que solo se trató de un detalle romántico para entregarle el anillo y que ya había sido acordado entre los dos.

El reconocido comediante vio la oportunidad de defenderse por primera vez, contando todos los detalles de ese evento que tan malos recuerdos le trae.

Aseguró que por este acontecimiento perdió la patria potestad de su hijo José Eduardo, después que la intérprete de “Simplemente María” lo demandó en un juzgado.

Eugenio Derbez: "¿Quién podría engañar a Victoria Ruffo?"

El conflicto lleno de escándalo y que por años han protagonizado Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cerró en una querella en un tribunal mexicano, después que la actriz lo acusó por daños morales.

Sin tapujo, el actor mexicano se descargó en contra de su expareja en una segunda parte de la entrevista y decidió hablar del tema, al que calificó de “doloroso” por los años en los que le han achacado una culpa sin motivo alguno, según él.

Explicó que Victoria Ruffo quedó embarazada tras el primer encuentro que tuvieron y la noticia de que sería padre nuevamente lo consternó, pues apenas se estaban conociendo y ya era padre de Aislinn y Vadhir.

Sin embargo, dijo que después de que se separaron pasó un tiempo y decidió retomar la relación. "Dije: 'No tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no quiero tener hijos por todos lados' y me regreso a vivir con ella", recalcó la revista TV Notas.

En medio de las declaraciones, Eugenio justificó sus palabras debido a que ha "cargado con una mentira por mucho tiempo", pese a que en una oportunidad le pidió a Victoria que aclarara la situación, cuando se disponía a casarse con su actual esposa Alessandra Rosaldo.

La "gran mentira" comenzó cuando ambos acordaron decirle a la prensa que estaban casados para tapar las habladurías de su embarazo y como prueba sumaron que comprarían unos anillos para simular el matrimonio.

La fiesta de la discordia para entregarle el anillo

Junto a unos amigos planearon una fiesta a modo de boda, que incluyó una ceremonia que fue oficiada por el actor Marcial Casale, quien trabaja para Derbez en su show nocturno: "Era nuestro técnico y Victoria lo conocía de años, sabía quién era perfectamente".

En el evento hubo como menú hamburguesas y pizza y hasta un vestido que Ruffo accedió a ponerse en medio de la sorpresa preparada por Eugenio Derbez, quien confirmó cómo se conmovió la actriz ante todo lo organizado.

A juicio de Derbez, toda la historia de seguro fue un arreglo que surgió de su abogado con la intención de demandarlo ante la ley. Y a su vez se preguntó de qué manera iba a poder engañar a una actriz que estaba en su mejor momento en el mundo del espectáculo.

“Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a Victoria Ruffo, por Dios santo. Me enojaba que los medios no investigaran un poquito más (...) pero era eso, una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos en lugar de aventárselos. He cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa”, explicó consternado por la polémica que se creó alrededor.

Aunque ya no guarda rencor, aseguró que lo que más le dolió fue que no pudo ver más a José Eduardo desde los 7 a los 12 años, debido a que la actriz se lo ocultó durante ese tiempo.

Dejó claro que “al final no hay víctimas ni villanos, fue una serie de cosas motivado por nuestra inmadurez”, dijo para cerrar el tema.

