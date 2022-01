Así comenzó la tormentosa relación de Victoria Ruffo con Eugenio Derbez: "Esta mujer está fuera de mis ligas"

Enamorar a la “Reina de las Telenovelas” no fue fácil para Eugenio Derbez al conocer a Victoria Ruffo. La historia de su romance nuevamente fue recordada por el comediante mexicano, describiendo las dificultades económicas que venció para conquistar su amor e iniciar una relación.

Y aunque la diva de los dramas del país azteca hoy en día tenga una década sin cruzar una palabra con el reconocido actor, Derbez relató con gran humor cómo fue que se conocieron y llegaron a ser una pareja.

En la actualidad, la relación de ambos es considerada una de las más polémicas del espectáculo de su país, al protagonizar una separación en muy malos términos que generó dimes y diretes al declarar sobre su pasado.

Todo sobre Victoria Ruffo

Así enamoró Eugenio Derbez a Victoria Ruffo

En una entrevista con el presentador Yordi Rosado, Eugenio Derbez habló de su infancia, sus inicios en el medio y de sus relaciones amorosas. Y en esa etapa en la que el comediante era sólo un joven que recién iniciaba su carrera, fue que conoció a la actriz que ya era la protagonista de telenovelas, detalla Infobae.

Tras mencionar que se convirtió en padre siendo muy joven al procrear a su primogénita, Aislinn Derbez, y a su hermano Vadhir en dos relaciones diferentes, llegó el momento en que le consultó por la mamá de su hijo José Eduardo.

Muy relajado inició su relato diciendo que fue la artista Anabel -con quien trabajó en su programa- quien le comentó que la intérprete de “Corona de Lágrimas” estaba interesada en conocerlo.

“Un día me dice Anabel: ‘Oye, flaquito, alguien está preguntado por ti', y yo: '¿Quién?’", preguntó con cierto asombro. "‘Victoria Ruffo', y yo: '¿La actriz?’”, añadió.

Confesó que no era nadie que le gustara, pero expresó al mismo tiempo, que cuando te dicen que alguien gusta de ti, todo cambia. “Pero se me pararon las antenitas”, dijo al explicar que su mamá, Silvia Derbez, estaba haciendo la novela “Simplemente María” que Ruffo protagonizaba.

A través de una segunda fuente, Derbez confirmó que la actriz seguía preguntando por él. Reveló que así se lo comentó su progenitora. “Oye hijo, ¿sabes quién está preguntando por ti? Victoria Ruffo”, lo que trajo aún más sorpresa por la insistencia.

Convencido de la atracción, mencionó que decidió ir al set de grabación y allí se encontró a la actriz y, tras presentarse y saludarse, acordaron su primera cita.

La vida de Victoria ya era de lujos con un penthouse de dos pisos y con la fama de la “Reina de la Telenovelas”, pero todo salió mal cuando con dificultades logró pagar la costosa cuenta del restaurante.

“A la hora que llega la cuenta, me voy al baño, saco mis billetitos y empiezo a contar... me alcanzaba apenitas, ni pa' la propina de los meseros... Pago y me quedaba en cero, no tenía ni para regresar”, le dijo a Yordi, consternado al revivir el penoso momento.

Y ante su dura realidad, se convenció a sí mismo de que era imposible enamorar a la ya famosa actriz de Televisa. “Esta mujer está fuera de mis ligas, no hay manera en que yo salga con ella”, concluyó ante la difícil experiencia de su primer encuentro.

Pasó un año y se reencontraron y afirmó que allí ya comenzó a sonreírle la vida, al poder ganar dinero teniendo su propio show nocturno de comedias.

Entre sus anécdotas, está otra revelación para poder conquistar a Victoria. “El primer coche (automóvil) que compré, lo compré para poder salir con Victoria Ruffo. Ahorré y dije ‘tengo que pasar por ella en un coche’”, afirmó al compartir ese momento de su vida, del que no guarda muy buenos recuerdos por un comienzo marcado por la falta de dinero.

Todo sobre Famosos