La protagonista de "The Nanny" reaparece a 30 años de su estreno: Así luce Fran Drescher a sus 64 años

Fran Drescher logró la fama mundial al crear ella misma el personaje de “La Niñera” ("The Nanny"), serie en la que derrochó una personalidad que traspasó la pantalla. La actriz no necesitó darle mucha caracterización a Fran Fine, pues en la vida real es una mujer carismática y divertida. Y a 30 años del estreno del programa, reaparece sonriente para dar buenas noticias a sus fans.

Desde sus redes sociales, la artista estadounidense continúa conectándose con el público que apoyó su carrera en los años 90. Y desde ese lugar comparte las mejores conquistas de su vida.

Y aunque el tiempo ha pasado, sigue manteniendo el mismo espíritu jovial que mostró cada vez que aparecía en la pantalla chica.

“La Niñera” sigue impactando con su belleza

A sus 64 años, la estrella de la televisión luce impactante, dueña de una belleza que se mantiene pese a las huellas del tiempo. Su melena castaño oscura es su principal característica, sumado a una figura que ha sabido conservar y con la que enamoró a millones de corazones.

La elegancia y su gusto por la moda siguen intactos. Así lo muestra desde su cuenta de Instagram; con combinaciones audaces, casuales y muy juveniles, crea ese estilismo que ha mostrado desde los inicios de su carrera artística.

Aunque el éxito profesional que consiguió con su programa de la CBS, no continuó después de su culminación en 1999. Logró otras apariciones en series como “Living with Fran” y “Happily Divorced”, pero estas no tuvieron el récord de audiencia obtenido con su icónica producción.

En sus publicaciones, Fran Drescher deja claro que es una mujer con un espíritu jovial que no envejece. Después de dos fracasos sentimentales, celebra su soltería mostrándose feliz sin ninguna atadura.

Su matrimonio de 20 años con su exesposo y guionista de “La Niñera”, Peter Marc Jacobson, llegó a su fin en 1999, cuando este le confesó que era gay, publicó el portal Fotograma. Sin embargo, ambos superaron esta ruptura y hoy son los mejores amigos que aún se acompañan en momentos importantes, tal como lo reflejan sus publicaciones.

Su carácter positivo y siempre alegre le dio el coraje para vencer el complicado diagnóstico que sus médicos le dieron en el año 2000: cáncer de útero, reseñó el portal de El Heraldo de México.

Como sobreviviente de esta enfermedad, Drescher dio inició a una carrera como activista que la llevó a escribir sus memorias “Cancer Schmancer” y a continuar, hasta crear una fundación para apoyar a las organizaciones que ayudan a las mujeres que padecen esta afección médica.

La mejor noticia para sus fans

El buen humor tampoco cesa en Fran Drescher, quien reapareció en un post para anunciar a sus millones de fans que la serie la podrán disfrutar en sus seis temporadas a través de HBO Max.

Después de tres décadas del lanzamiento de esta exitosa producción, que logró ser postulada a varios Emmy, la empresa de streaming tendrá en su programación el popular programa “The Nanny”, señaló el diario El Universal.

Y la actriz no ocultó su felicidad, al poder revivir cada episodio nuevamente en pleno siglo XXI. Metiéndose en su papel de Fran Fine, se unió a Renée Taylor, de 88 años, quien encarna a su mamá en la divertida historia.

Con su estridente voz nasal, la súper estrella se ve sonreír en el video, junto a su longeva colega dando el grato anuncio de que la comedia será “sin cortes comerciales”. El clip sacó cientos de risas a sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar con felicidad de que volverán a verla.

