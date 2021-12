Bella y sin cirugías: El secreto de Victoria Ruffo para mantenerse siempre juvenil a sus casi 60 años

Victoria Ruffo es otra de las divas mexicanas que prefiere mantenerse alejada de las cirugías. Por décadas, su nombre ha sido referencia en las producciones dramáticas al poner de manifiesto su talento, carisma y belleza. Y es precisamente que la actriz, a sus casi 60 años, es quien puede revelar cómo se mantiene tan conservada a su edad.

La llamada “Reina de las telenovelas” sigue acaparando la atención de sus fans en su regreso a la pantalla chica. En la segunda parte de “Corona de Lágrimas”, la actriz desafía el paso del tiempo al mostrar una imagen que ha ganado cientos de comentarios, pues simplemente es dueña de una “juventud” envidiable.

Y pese a que las celebridades buscan siempre mantener su lozanía a cuesta de lo que sea, la exesposa de Eugenio Derbez prefiere seguir esperando la necesidad del paso por quirófano y hacer uso de otros tips de belleza.

Todo sobre Victoria Ruffo

Para Victoria Ruffo lo natural es lo mejor

En una entrevista para el programa “Hoy” de Televisa, la actriz habló de la significación que tiene para ella, protagonizar un mismo papel, pero 10 años después.

De la mano del reconocido productor José Alberto “El Güero” Castro, se encuentra concentrada en las grabaciones de lo que será un nuevo reto, pues es sabido por todos que pocas segundas partes repiten el éxito original.

Sin embargo, Ruffo regala su simpatía para conversar de su papel de Refugio, en una experiencia que se vive por primera vez en el Canal de Las Estrellas, al tener de regreso a los mismos protagonistas en una nueva historia.

"Después de 10 años, volver a hacer el mismo personaje con los mismos actores, es la primera vez que yo creo que se hace esto en televisión, y emocionada y contenta, obviamente de innovar", dijo con una gran sonrisa.

Victoria Ruffo regaló un adelantó a sus fans de lo que verán próximamente en la segunda temporada.

“Van a ver lo que puede pasar en cualquier familia cuando pasan 10 años, o sea mi hijo Patricio tiene una hija y lo que les decía que el paso del tiempo lo da la niña, pero hay muchas cosas, vienen cosas nuevas, personajes nuevos, lágrimas nuevas... de todo”, confesó mientras reía y resaltaba el por qué del título de la telenovela.

Sin cirugías ni cambios extremos

Desde el set de grabación de “Corona de Lágrimas”, la primera actriz mexicana respondió a lo que tanto llama la atención de su regreso: Un rostro casi intacto a una década.

Y es que con “trucos” o tips, Victoria Ruffo ha sabido conservar su belleza y sin presumir su físico, mantiene un cutis libre de las arrugas y una figura que cualquier mujer querría tener a su edad.

Como siempre lo ha referido, no es partidaria de los procedimientos estéticos que cambien la fisonomía por completo, dijo al hablar de la apariencia juvenil que luce en la actualidad.

“No soy una mujer que me esté poniendo nada ni me esté haciendo nada. Yo creo que ahí radica en que no vean cambios, porque sido la misma. De repente a lo mejor bótox o una estiradita o algo ya vienen un cambiecito del ojo, de la boca”, explicó con una risa tímida.

En una entrevista concedida a Univisión para el programa de “El Gordo y la Flaca”, de hace 7 años, la mamá de tres hijos, reveló que no posee complicados tratamientos de belleza, pues es cuestión de seguir los “consejos de la abuela”.

“Yo sé que el día de mañana te ves en un espejo y dices: no me gusta esto, para eso están las cirugías. Pero mi abuela me daba muchos consejos, uno de ellos, no usar nada de jabón en la cara. Yo me desmaquillo con agua y crema solamente. Nada más”, explicó claramente.

Y otro pequeño tips se refiere al maquillaje relacionado con el descanso. "Otra cosa que no debes pasar por alto es no dormirse con el maquillaje, pues eso siempre causa arrugas en la piel. Son dos cositas nada más", recordó en ese entonces.

Todo sobre Famosos