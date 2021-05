¿Cuántos años tiene Victoria Ruffo?: Con esta foto su hijo celebra el cumpleaños de la actriz

Victoria Ruffo tiene con gran expectativa a sus seguidores, después de compartir una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. En las fotos aparece al lado de fans y con amigos de su paso por la televisión, en lo que ha sido la antesala a su cumpleaños, que se celebra este lunes 31 de mayo..

La primera actriz mexicana tiene por nombre de pila María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo y es especialmente conocida en México como la “Queen”, nombre que sus seguidores le han otorgado por ser considerada una de las reinas de las telenovelas, reseña Infobae.

La celebridad azteca está casada con el gobernador mexicano Omar Fayad, con quien tiene dos hijos gemelos, de 16 años: Anuar y Vicky. De 1992 a 1997, la reconocida artista sostuvo una relación con el comediante Eugenio Derbez, con quien tuvo a su primogénito José Eduardo, de 29 años.

Las dedicatorias de cumpleaños a Victoria Ruffo

Victoria Ruffo apareció este fin de semana en las redes sociales, a propósito de su cumpleaños número 59. Por ello, su gran amiga y también actriz Maribel Guardia, así como su hijo mayor, le dedicaron unas publicaciones especiales.

“Celebrando #cumpleaños con mi adorada @victoriaruffo. El mío mañana 29 y el de ella el 31. Arriba #geminis #amigas #happybirthday”, escribió la intérprete de Julieta Vásquez en “Corona de Lágrimas”. Artistas como Aracely Arámbula y Yuri reaccionaron al post, llamándolas “bellas” y “hermosas”.

José Eduardo Derbez también compartió una foto en la que sus tías Gabriela y Marcela Ruffo, así como otros familiares, acompañan a la protagonista de “La Malquerida” en un restaurante. “¡Comenzando a festejar el cumpleaños de mi mamá! Te amo @victoriaruffo”, escribió el actor.

“Yo soy la bruja maldita de este cuento”

En una reaparición pública que hizo para una presentación de cosméticos del cual es imagen, la artista negó que viera el reality de “De Viaje con los Derbez”, en el que aparece también su hijo mayor. “No, yo no he visto ningún reality de ésos”, le respondió a la prensa en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

“A mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me dice que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático”, comentó la actriz, a quien se le vio con su imagen de siempre: el cabello un poco más corto y oscuro.

La cumpleañera habló sobre su relación con Eugenio Derbez. “Eugenio tiene su vida hecha, y yo tengo mi vida hecha, y lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo. Que José Eduardo ya lo ve y sale con él, y su papá ya lo busca, que eso es importante también”, comentó.

También aclaró que el comediante y ella no están enojados “ni no enojados” y que a estas alturas no es chiste tener contacto. Cuando le preguntaron a Victoria Ruffo sobre si ella no dejaba a Eugenio Derbez ver a su hijo cuando era pequeño, respondió irónicamente: “Ya saben que yo soy la bruja maldita de este cuento” y confirmó que en 2022 volverá a la pantalla de televisión.

