Muere actor de "Tarzán" de los 90 en un accidente aéreo junto a su esposa: Cayeron al mar

El actor Joe Lara, famoso por interpretar el papel de Tarzán a finales de los 80 y durante los 90, falleció junto a su esposa durante un trágico accidente aéreo que también acabó con la vida de otras cinco personas.

Lara viajaba, la mañana del sábado 29 de mayo de 2021, en una avioneta Cessna C501 que cayó en el lago Percy Priest de Tennessee, Estados Unidos. El actor, que murió a sus 58 años, volaba junto a su esposa Gwen Shamblin Lara, de 66, y otros cinco miembros de una iglesia cristiana local fundada por ella, según reseñó Milenio.

View this post on Instagram

A través de un comunicado de prensa, las autoridades establecieron que la avioneta, propiedad del actor y su esposa, partió desde el aeropuerto de Smyrna, en el condado de Rutherford, con destino al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, antes de estrellarse contra el agua a las 10:53 AM, poco después del ascenso, según detalló Daily Mail.

BREAKING:



Tarzan Star Joe Lara and his Wife Gwen Shamblin Lara have died in a plane crash in a lake near Nashville, USA.#JeffAndClydeOnHot pic.twitter.com/QVjDYCLpX0