Adamari López viaja con su hija mientras Toni Costa niega motivos tras ruptura: "No inventen"

La sorpresiva ruptura de la presentadora puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Toni Costa provocó un sinfín de especulaciones sobre las causas que existen detrás. Mientras tanto, ellos tratan de recuperar el curso normal de sus vidas.

La separación fue anunciada el 27 de mayo, a través de las redes sociales de ambos, y desde entonces salieron a la luz varias versiones sobre lo ocurrido. Una fuente cercana a ellos dijo a la revista People En Español que esta no es la primera vez que rompen su relación, aunque el mentor de “Mira Quién Baila” se encargó de desmentirlo de inmediato.

"Dije que no iba a decir nada, pero no puedo dejar pasar esto por alto. Esa información es una absoluta mentira, le agradecemos no inventen por favor, no es sano, gracias", respondió Costa la publicación en Instagram usando además un emoji.

Adamari López se va de paseo con Alaïa a Utah

Después de su anunciada separación de Toni Costa, Adamari López se reunió fuera de Miami con algunos de sus amigos más cercanos, para compartir un momento diferente y despejar su mente, según el diario El Nuevo Día.

De acuerdo con fotos que circulan por las redes sociales, la boricua viajó junto a su hija Alaïa al Parque Nacional de Zion para acudir a un matrimonio. El novio es el hijo de una de las mejores amigas de la actriz, Cynthia Torre Roma, informa la revista People En Español.

La conductora aprovechó para pasear, pasar tiempo con su hija y recorrer los espacios naturales de Utah, en una especie de excursión. En las imágenes ambas lucen deportivas, con mochilas y una acogedora piscina de fondo, rodeada de abundante vegetación.

El coreógrafo jugó golf en Puerto Rico

Adamari López no fue la única en emprender un viaje de fin de semana. Toni Costa reapareció en Puerto Rico y en compañía de familiares, mientras disfrutaban de una partida de golf.

El bailarín español compartió una instantánea en la que luce deportivo, de gorro y sonriente, con el mar de fondo. También mostró un video donde acierta su tiro al hoyo del juego, y sus seguidores aprovecharon para darle ánimos y elogiar su buen desempeño deportivo.

El papá de Alaïa aún conserva en sus redes sociales la foto de perfil con su expareja y su hija. Ha mantenido su interacción en las plataformas digitales, mientras que la boricua se ha mantenido en silencio.

Todo sobre Adamari López

Todo sobre Famosos