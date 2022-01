"Lo secuestró, se lo llevó a España": Salen a la luz nuevos detalles sobre la relación entre Camilo Sesto y su hijo

Camilo Sesto solo tuvo un único hijo, Camilo Blanes, que nació de la relación entre el cantante y la periodista mexicana Lourdes Ornelas.

La actriz Lucía Méndez, para la que Lourdes trabajó como asistente, fue testigo de la relación y reveló nuevos detalles sobre el nacimiento de Blanes, quien se está recuperando de un accidente en un hospital de la Comunidad de Madrid, España.

Durante una entrevista con el programa mexicano “De Primera Mano”, Méndez relató cómo recibió Camilo Sesto la noticia de que iba a ser padre. “Lourdes era muy simpática, muy bonita y ella fue siguiendo a Camilo, hasta que empezaron a ser más amigos; se la llevó a España”, dijo la actriz, según informó People en Español.

“De pronto se embarazó, Camilo se molestó. Luli se vino a México, tuvo al niño. Posteriormente, Camilo lo quería conocer, vino y conoció al bebé”, agregó.

Cuando le preguntaron a la actriz si Camilo Sesto quiso que abortara a su hijo, ella respondió: “No, no, no. Eso no es cierto, nunca le pidió que abortara, pero se desentendió todo el embarazo, eso sí. Pero Lourdes es bien mexicana, bien guerrera y salió adelante”.

Camilo Sesto se llevó a su hijo "secuestrado" a España

En relación al presunto secuestro de Camilo Blanes cuando era un niño, la también cantante dio su versión de los hechos: “Un día, a los tres, cuatro años, se lo pidió prestado. Le dije ‘Lourdes no le des el niño a Camilo’; (ella respondió) ‘no pasa nada, no pasa nada’. Y, dicho y hecho, lo secuestró, se lo llevó a España”, reveló.

“Lourdes estaba como loca”, agregó. “Posteriormente, se fue Lourdes a España, estuvieron viviendo juntos, un rato. Camilo crece, se vuelve adolescente, estuvo con su padre. Como a los 17 años se lo regresó a su mamá”, añadió Méndez.

Al tocar el tema de los problemas de salud que está atravesando Camilo Blanes, Lucía Méndez confía en la capacidad que tiene Lourdes como madre y confía que lo cuidará. “Mi única opinión es que Lourdes Ornelas siempre ha sido una gran madre. Camilín vivió hasta los tres, cuatro años conmigo, en mi casa. Desafortunadamente, no sé cuál ha sido el descontrol de Camilín”, dijo.

“Pero espero que Lourdes salga de este trance porque, al parecer, (Camilo Blanes) sí está bastante delicado”, mencionó. “Lourdes va a sacar adelante a su hijo”, concluyó.

¡#LucíaMéndez, en vivo, nos comparte cómo está pasando su cumpleaños desde el confinamiento pues dio positivo a #COVID! También opina del documental de #Madona y recuerda la historia de #CamiloSesto y Lourdes#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Upo5YJdhQB — De Primera Mano (@deprimeramano) January 26, 2022

