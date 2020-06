View this post on Instagram

Ella es la chica que le rompió el corazón a @vadhird 💔 @vadhird expuso por medio de un instagram live que ella le fue infiel con un “Tik-Toker” Sin embargo la chica confesó que hace tiempo terminó la relación que tenía porque se sentía “asfixiada” ya que fue una “relación tóxica” y “complicada”. #vadhirderbez