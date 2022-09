"Solo quiero que mejore": hijo de Britney Spears envía mensaje a su madre y asegura que le gustaría volver a verla

02 sept. 2022 - 20:00 hrs.

El hijo de Britney Spears, Jayden Preston, habló públicamente sobre la relación que mantiene, junto a su hermano Sean Preston, con su famosa madre.

En declaraciones ofrecidas al cineasta Daphne Barak, el adolescente aseguró que ama a su mamá, pero espera que ella esté mentalmente sana para poder verla.

Hijo de Britney Spears espera arreglar su relación

Jayden, de 15 años, ahondó en detalles sobre los últimos acontecimientos en la vida de su madre. Aseguró que no la odia y espera que todos los conflictos familiares se puedan arreglar.

Todo sobre Britney Spears

"Creo al 100% que esto se puede arreglar. Tomará mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, realmente quiero volver a verla", señaló el joven, según reseña el portal FoxNews.

Jayden, quien habló la mayor parte de la entrevista que será transmitida hoy viernes 2 de septiembre, aclaró que no odian a su mamá y que no asistieron a la boda para evitar la presión de los medios; además de cuestionar el hecho de que Spears no haya invitado a toda la familia.

"Estoy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia. Si únicamente fuéramos Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación hubiera terminado en buenos términos", aseguró.

Sobre la polémica que la "Princesa del Pop" mantiene con su padre, Jamie Spears, tras el fin de la tutela que ella misma catalogó de abusiva, para el hijo de Britney Spears su abuelo solo estaba cumpliendo su rol de padre.

"Al principio, solo estaba tratando de ser como cualquier padre que la dejara perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella”, argumentó. Sin embargo, coincidió con su madre en el hecho de que la tutela se prolongó por mucho tiempo.

Jayden y Sean Preston, los hijos de Britney Spears, rompieron el silencio: “Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo” - https://t.co/876gDyd7aU pic.twitter.com/dxB8qIZeIE — Diario de Cultura (@diariodecultura) September 2, 2022

“Tal vez la tutela se prolongó demasiado, probablemente por eso mi madre estaba muy enojada por toda la situación que ella estuvo trabajando durante demasiado tiempo y personalmente creo que lo estaba. Debería haberse tomado un descanso y relajarse", dijo.

Britney Spears responde a su hijo

La princesa del pop no tardó en responder a las declaraciones de su hijo. En una extensa publicación en sus redes sociales cuestionó que los adolescentes hablen en público sobre su vida.

"Aprende a tomar un libro y leer uno antes de recurrir a pensar en mi intelecto, cariño”, dijo la estrella al referirse a las declaraciones de Jayden sobre su salud mental. También reiteró que el amor por sus hijos no tiene fronteras y espera que puedan hablar un día cara a cara.

La cantante arremetió contra su exesposo, Kevin Federline y le recordó que no ha trabajado durante 15 años mientras cría a sus hijos en un ambiente en el que constantemente fuma hierbas.

“¡Supongo que es más fácil para ustedes no tener a alguien que los controle para asegurarse de que están haciendo su tarea! ¡Estoy seguro de que los estándares de tu padre fumando hierba todos los días benefician tu vida diaria a los 15 y 16 años para participar en una generación muy genial!”, escribió.

Todo sobre Famosos