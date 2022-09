A ocho años de la muerte de "El Chavo": "Quico" asegura que su ataúd estaba vacío el día de su velorio

01 sept. 2022 - 20:00 hrs.

Carlos Villagrán cuestionó la fecha de muerte de Roberto Gómez Bolaños. El actor que dio vida a "Quico” en la famosa serie “El Chavo del Ocho” aseguró que el día del funeral el ataúd estaba vacío.

“Chespirito”, como también era conocido el actor, falleció el 28 de septiembre de 2014. A los 85 años, fue despedido en el estadio de Ciudad de México en una multitudinaria manifestación de cariño del público, al que por años hizo reír.

El actor, además de crear e interpretar al popular niño de la vecindad, también fue el ingenioso que estuvo detrás de exitosas producciones como “Chespirito”, “El Chapulín Colorado” y otras series menos conocidas. Estuvo casado con Florinda Meza, la intérprete de "Doña Florinda".

En la entrevista que ofreció el intérprete de “Quico” a Dante Gebel, en el programa “La Divina Noche”, aseguró que el día del sepelio el cuerpo del actor que dio vida a “El Chavo” no estaba y que en su lugar había una urna vacía.

A pesar de que Villagrán reconoció que no tenía manera de comprobarlo, insistió en sus argumentos. "Me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda pidió 'aguántamelo'”, enfatizó el mexicano.

“No te explicas que avisan que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del 'Chavo del 8' y del 'Chapulín Colorado', y dices ¿a qué hora los hicieron?", añadió Villagrán.

El comediante señaló que era imposible organizar todo para una despedida como la que se le realizó a Bolaños. "Posiblemente vieron que ya estaba en sus últimos momentos y organizaron todo, quién sabe”, dijo dudando.

“Yo estuve en el velorio, bueno estuvimos, mi señora y yo, y no había nada, no había nada en ese cajón", siguió insistiendo en su versión. "Y pidieron tiempo para preparar todo y que no se les cayera el programa, yo pienso, pero no me consta nada, pero yo pienso que sí. La despedida fue grandiosa", finalizó Villagrán.

Carlos Villagrán “Kiko” asegura que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” murió mucho antes de la fecha en la que se dio a conocer su fallecimiento pic.twitter.com/yd0ZhBAZ9J — Lo + viral (@VideosVirales69) August 28, 2022

