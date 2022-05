Así lucía en su juventud "Doña Florinda": Florinda Meza impacta con una vieja fotografía que le tomó el "Chavo del 8"

21 may. 2022 - 16:00 hrs.

La actriz mexicana Florinda Meza, que dio vida a “Doña Florinda”, la viuda de la vecindad en el “Chavo del 8”, acaparó todas las miradas al compartir una vieja fotografía en su cuenta de Instagram.

La actriz, además de ser famosa por su participación en el legendario programa de televisión, también ocupó un lugar en el corazón de Roberto Gómez Bolaños, el artífice de la producción y con quien estuvo en pareja durante largos 37 años.

A ocho años de la muerte del productor, la actriz sigue manteniendo vivo su recuerdo en cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales, donde siempre muestra un dejo de nostalgia por su partida.

Todo sobre El Chavo del 8

Así se veía “Doña Florinda” joven y en traje de baño

En su más reciente post de Instagram, la intérprete de “Doña Florinda” compartió un retrato hecho por su esposo, en el que se le ve bastante joven y en un traje de baño de dos piezas.

Florinda Meza aparece acostada en una silla playera en el césped de lo que parecer ser una alberca. Con los ojos cerrados y pañoleta en la cabeza, la actriz lucía a la moda.

"A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía 'es que hasta dormida eres bonita'", escribió la reconocida artista.

"Hermosa siempre"

La fotografía de “Doña Florinda” en traje de baño se convirtió en toda una sensación en Internet. Los fans de la artista quedaron impactados al ver cómo lucía hace unos años y también se mostraron nostálgicos.

“Wowww y si se ve Hermosa! Recuerdos que lleva en su corazón Sra bonita”; “Hermosa siempre”; “Siempre bella, Doña Florinda”; “Qué cuerpower”; "Llinda gracias por compartir los recuerdos”, fueron algunas de las reacciones.

Todo sobre Famosos