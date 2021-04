Florinda Meza sigue activa a sus 71 años. La recordada Doña Florinda del Chavo del 8 impacta a sus seguidores en redes sociales con su look.

Actriz, productora, locutora, cantante y escritora, la viuda de Roberto Gómez Bolaños sabe cómo mantenerse vigente a pesar del paso del tiempo.

Con 50 años en el mundo del espectáculo mexicano, Doña Florinda sabe bien que su éxito tuvo como responsable a su prolífico esposo. No solo interpretó a la mamá malhumorada de Quico y enamorada del Profesor Jirafales; también participó en Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chanfle.

Su última obra

En febrero de 2020, antes de que el Covid-19 llegara a México, interpretó a la Duquesa de Krakenthorp en la ópera “La Hija Del Regimiento”.

“Imágenes de una noche que será inolvidable, por el escenario, por los aplausos, por las voces, por los dos bises, por la ópera. ¡Gracias por invitarme a ser parte del milagro y la magia!”, comentó a sus fans.

Doña Florinda en la actualidad

El pasado 30 de marzo, la intérprete de pesonajes como "La Popis", publicó un post en su cuenta de Instagram en la que hacía referencia a que estaba esperando para recibir la vacuna contra el Covid 19. Para la ocasión vistió sumamente casual, lo que fue notado por sus aficionados.

"Democráticamente esperando la vacuna contra el COVID 19. Sólo me quité el cubrebocas para la foto. #covid_19 #Hayquecuidarse #labonitavecindadvirtual", escribió en el texto.

Además, posteriormente aprovechó de bromear con el tema como si estuviera personificando a "La Chimoltrufia", utilizando una imagen de antaño. "Yo como digo una cosa, digo otra. Ora sí me vacunaron, pa' qué les digo que no, si sí, pero no por eso le puedo dar "vuelo a la hilacha"... No nos hágamos tarugos, hay que seguirse cuidado ¿Tengo o no tengo razón?", declaró, sacando risas entre sus seguidores.

