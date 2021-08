"Le decía que era una madre terrible": Los maltratos que Britney Spears soportó de su padre

Los testimonios sobre la trágica vida de Britney Spears no cesan. En medio de una batalla legal por el control de su vida, una examiga cercana a la familia de la cantante reveló el maltrato verbal de su padre, Jamie Spears, hacia ella.

Jacqueline Butcher dio unas reveladoras declaraciones a la revista The New Yorker, donde afirma que la estrella pop era víctima de comentarios ofensivos de parte de su progenitor.

La mujer que sirvió como testigo para apoyar la tutela de Jamie, dice ahora estar arrepentida y que lamenta haber dado su testimonio. “En ese momento, pensé que estábamos ayudando y no fue así, ayudé a una familia corrupta a tomar todo este control", admitió.

Britney Spears fue atacada por su apariencia

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por Jacqueline Butcher a la revista neoyorquina, cuando el padre de la intérprete de “Baby one more time” estaba a punto de tomar su custodia legal en 2008, en varias ocasiones le hizo apreciaciones negativas sobre su apariencia física.

“Pensé que iba a decir: 'Bebé, te amamos, pero necesitas ayuda', pero no... en lugar de eso dijo: 'Estás gorda. Papá te pondrá a dieta, un entrenador, y te pondrás en forma'”, relató la mujer, asegurando que el comentario hizo que la cantante se sintiera enferma.

Sin embargo, los maltratos no culminaron ahí. Mencionó también que la amenazaba con que no volvería a ver a sus hijos si no cooperaba con él.

"Él le hablaba en su cara. Hablaba tan fuerte que la saliva salía volando, le gritaba que era una puta y una madre terrible", rememoró la antigua amiga de de la famosa estrella musical. Agregó que Britney Spears tuvo que colaborar y esta fue la razón por la que recuperó el acceso limitado a sus hijos, Sean y Jayden Federline.

Revela detalles sobre la custodia

Jacqueline Butcher, además, reveló a la revista que la madre de la artista, Lynne Spears, aceptó la custodia legal porque pensó que duraría solo meses y no 13 años o más. “Lynne estaba como, obedece a papá y te dejarán salir", comentó.

Relató que cuando finalmente intentó interceder y opinar sobre cómo esperaba que el arreglo funcionara, su exesposo comenzó a gritar que el control sobre la vida de su hija, incluía la limitación al acceso a su propia madre.

“Él sólo gritaba: '¡Soy Britney Spears!', durante los primeros años de la tutela”, dijo.

