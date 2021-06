Esto dijo el papá de Britney Spears tras el demoledor testimonio de la cantante en tribunales

Las palabras de Britney Spears todavía resuenan en el entorno del mundo del espectáculo. La cantante, de 39 años, señaló a su padre, Jamie Spears, como responsable de la pesadilla que desde hace 13 años vive bajo su tutela.

Los abogados de los padres de la exchica Disney estuvieron presenten en la audiencia, realizada el miércoles 23 de junio. Fue luego de un receso de 20 minutos, que la representante legal de Jamie Spears compartió una declaración de su cliente.

Según la revista People, la abogada Vivian Lee Thoreen dijo ante el tribunal: "(Jamie) lamenta ver a su hija con tanto dolor. (Él) ama a su hija y la extraña mucho, mucho".

Mientras la cantante hace silencio en su cuenta de Instagram desde que habló en la audiencia pública; su novio, Sam Asghari, hizo noticia en las redes sociales al aparecer con una polera blanca con el mensaje "Liberen a Britney".

Sam compartió una historia desde su Instagram luciendo una polera blanca con las palabras #FreeBritney en tono morado y lila, la frase que ha sido viralizada por los fans de la cantante para solicitar el término de la tutela impuesta desde 2008.

El joven iraní, quien está junto a Britney desde 2016, habló a Forbes de tener hijos y ser “un padre joven”. También aseguró en febrero de 2021 que Jamie Spears es un “idiota total” y criticó que tratara de controlar su relación con la vocalista, destacó Infobae.

Después de que Britney Spears declarara ante la justicia que actualmente no puede dormir, que está deprimida y que ha mentido cuando dice que está feliz, diversas celebridades se volcaron en su apoyo, como su exnovio Justin Timberlake, Khloé Kardashian y Mariah Carey.

La expareja de la “Princesa del Pop” espera que “los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera”. Khloé Kardashian le dedicó un tuit: “Nadie debería ser tratado así. ¡Mantente fuerte, Reina! Mereces más”. Mientras Mariah Carey compartió, también por Twitter, un mensaje que decía: “¡Te amamos Britney! Mantente fuerte”.

No one should be treated like this. Stay strong Queen!! You deserve better 💜🦄🌈✨💜 #FreeBritney