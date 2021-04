La polémica transformación de Khloé Kardashian ha sido objeto de millones de titulares en los medios. A través del tiempo, tanto su cuerpo como su rostro lucen irreconocibles ante las innumerables intervenciones quirúrgicas y el excesivo uso de bótox.

Su lucha por alcanzar la “perfección física” es su más reciente objetivo desde que, en mayo de 2020, sorprendió a sus millones de fans mostrando una figura envidiable y una cara que parecía no ser la de ella.

La fundadora de Good American no sólo ha hecho uso del bisturí, también es criticada en las redes por el uso excesivo de filtros en las imágenes que comparte en sus diferentes plataformas sociales.

Y la más reciente polémica que envuelve a la hermana de Kim Kardashian es que su equipo de trabajo está concentrado en hacer todo lo posible para eliminar una fotografía que se filtró en las redes, el pasado fin de semana de la celebración de Pascua.

La orden de Khloé Kardashian

El tabloide británico Daily Mail asegura que una fotografía de Khloé Kardashian fue publicada sin su autorización por un integrante de su equipo.

La imagen muestra a la coprotagonista del reality “Keeping Up With The Kardashian” luciendo un bikini de estampado de leopardo, mientras está de pie al borde de una piscina.

Pero lo que más llama la atención es que la socialité aparece sin ningún filtro revelando la verdadera apariencia de su cuerpo y cara, tal como es en realidad, sin los “retoques” que la dejan a la perfección para lucir en las redes sociales.

En la imagen no hubo rastros de la piel suave y bronceada con la que suele cautivar en Instagram, lo que de seguro generó la orden de la empresaria de eliminar la mencionada foto.

De esa manera, el equipo de relacionadores públicos de la empresaria se montó en la ardua tarea de eliminar de internet la foto, tras informar que la publicación es una “infracción de derechos de autor, debido a que la gráfica se publicó sin su permiso”.

En la publicación del diario londinense aseguran que la fotografía parece haber sido tomada en la mansión de la madre de Khloé Kardashian, Kris Jenner.

También afirman que aunque la imagen la deja ver sin filtros, la gráfica de Khloé luce sincera y sin editar: “Su cintura parece menos definida, sus curvas menos dramáticas y su piel no tan increíblemente suave como se ve en sus brillantes sesiones de moda cuidadosamente organizadas”.

A esto se suman los comentarios de los usuarios de las redes, quienes manifiestan que la empresaria luce bien al natural: “La imagen ni siquiera es mala, pero su reacción sí lo es”; “El hecho de que esté luchando para que se elimine una foto de ella en internet es casi tan vergonzoso, como que el mundo vea de primera mano cuánto se retoca en Photoshop”.

Estas son las reacciones del sitio donde se publicó la foto, Reddit, al que el equipo de relacionadores públicos contactaron para intentar parar infructuosamente la filtración.

Existen otras versiones sobre cómo se filtró la imagen de Khloé. El medio británico asegura que los usuarios de esta plataforma masiva, que cuenta con más de 500 millones de seguidores en el mundo, especulan que fue la mamá de Kris Jenner, Mary Jo Campbell, quien lo publicó en su Instagram falso.

Otros aseguran que fue robada y manipulada para ser publicada en una cuenta falsa de Instagram.

Esta es la foto filtrada

