"No estoy aquí para ser esclava de nadie": Britney Spears declara por caso sobre su tutela legal

¿Qué pasó?

Este miércoles la reconocida cantante Britney Spears entregó declaración a la Justicia sobre el mediático caso por la tutela legal que ejerce su padre sobre ella y su patrimonio.

La artista, de 39 años, criticó duramente a su padre y a su equipo de administración durante la audiencia judicial, diciendo que quiere que la tutela termine ahora y aclarando que su familia ha abusado tanto de ella que le gustaría demandarlos.

"No estoy aquí para ser esclava de nadie"

Spears contó que quiere casarse y tener otro bebé. Sin embargo, su familia no se lo permite y la obligan a utilizar como método anticonceptivo un dispositivo intrauterino (DIU), el cual se quiere extraer.

"Quiero casarme y tener un bebé. Me quería sacar el DIU y tener un bebé, pero el curador no me deja porque no quieren que tenga un bebé", afirmó la cantante ante el juez.

"No estoy aquí para ser esclava de nadie", manifestó.

"He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y estoy feliz. Es mentira. Lo he negado. Estoy traumatizada. Finges hasta que lo logras, pero ahora te digo la verdad, ¿de acuerdo? No soy feliz. No puedo dormir. Estoy deprimida. Lloro todos los días", expresó.

Posible demanda a su familia

Britney también aseguró que su familia no ha hecho nada para protegerla, y contó que una vez fue enviada a una pequeña casa en Beverly Hills para recibir rehabilitación, que costó $ 60 mil dólares, situación que se habría originado para lastimarla y que a su padre le habría "encantado".

En ese sentido, aseveró que quienes participaron en ese hecho no deberían poder salirse con la suya, por lo que le gustaría demandar a su familia.

"La tutela desde el principio... no tiene sentido. Le pago dinero a la gente y ellos me controlan. Trabajé desde que tenía 17 años y esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena. Ni siquiera creo en la terapia", expresó.

Al respecto, dijo no tener ninguna privacidad, que los cuidadores de la tutela la verían mientras se cambia ropa, y que cuando estaba en casa había momentos en que no podía ver a su novio ni a sus hijos.

Terapia

La artista afirmó que debe asistir a tres reuniones de terapia cada siete días, pese a estar enferma, por lo que señala que su intención es que las sesiones sean una vez por semana.

"Me hacen sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa. Haré terapia una vez a la semana porque la necesito", recalcó.

"No sabía que podía solicitar el fin de la tutela. Honestamente, no lo sabía... Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ha sido suficiente", sostuvo.

