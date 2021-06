"Deberíamos apoyarla": Justin Timberlake manda un mensaje de apoyo a su exnovia Britney Spears

Después de que la cantante Britney Spears declarara a la justicia sobre el caso de la tutela legal que ejerce su padre sobre ella y su patrimonio, los mensajes de apoyo no han faltado.

Uno de ellos, fue el también músico y exnovio, Justin Timberlake, quien a través de Twitter le envió su apoyo frente a la difícil situación que arrastra la artista.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado, lo que le está sucediendo simplemente no está bien", indicó el intérprete de "Suit & Tie".

En la misma línea, agregó que "a ninguna mujer se le debe restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, esto referente a que su familia no le permite tener otro hijo y la obligan a utilizar como método anticonceptivo un dispositivo intrauterino (DIU).

Junto a su esposa, la actriz Jessica Biel, declararon apoyarla totalmente: “Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera”, finalizó en un tercer tuit.

