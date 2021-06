Vuelco en caso de mujer que tuvo de 10 hijos: la ingresan a siquiátrico

Gosiame Thamara Sithole fue enviada a un hospital psiquiátrico luego que su esposo pusiera en duda que realmente diera a luz a diez hijos, lo que habría sido un récord histórico. La polémica se desató en Sudáfrica luego de que la prensa local del país cuestionara la llegada de los bebés.

En un inesperado vuelco de los hechos, Teboga Tsotetsi, el esposo de la mujer, dijo que, tras ser detenida, la mañana del jueves 17 de junio de 2021, y trasladada hasta la comisaría de Chloorkop, en la provincia de Gauteng, la policía la acusó de mentir sobre dar a luz a diez bebés y de que se había “vuelto loca”, informó el diario La Razón.

A Mum in South Africa gave birth to ten infants at once, smashing a world record. Gosiame Thamara Sithole, a 37-year-old (mother of twins) gave birth to seven boys and three girls via Caesarean section. From Mali, Halima Cisse gave birth to nine nonuplets last month pic.twitter.com/ve0vu66ICP