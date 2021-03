Britney Spears está disfrutando de un tiempo en familia con sus dos hijos, Jayden, de 14 años, y Sean Preston, de 15, nacidos de su matrimonio con Kevin Federline. La estrella del pop compartió un par de fotos en Instagram acompañadas de un emocionante texto hablando sobre lo rápido que han crecido.

"Es una locura cómo pasa el tiempo... ¡Mis hijos son tan grandes ahora!", escribió la cantante sobre Jayden y Sean Preston, quienes usaban mascarillas.

Britney compartió dos versiones de la misma fotografía en la que se puede apreciar a la cantante parada entre sus hijos en un campo de hierba bajo un soleado cielo azul. En una versión editada, Spears agregó nubes y un resplandor anaranjado detrás de los tres, informó la revista People.

"¡Lo sé... lo sé... es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido! ¡Lo suficiente como para ponerte de rodillas...!" continuó la intérprete de "Toxic". "¡Soy extremadamente afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien!”.

La inusual foto de Britney Spears

Britney Spears no suele publicar fotos con sus hijos en sus redes sociales. Explicó que no lo hace con mucha frecuencia porque quiere que ellos puedan presentarse por sí mismos, dándoles espacio para forjar su propia personalidad.

"No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente", dijo Spears.

"Hice todo lo posible para hacer esta genial edición y adivinen qué... ¡Finalmente me dejaron publicarla!", admitió la cantante refiriéndose a la imagen editada creativamente por ella misma. "Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar... Oh, mierda supongo que las mamás geniales no hacen eso...”.

La emocionante publicación ya tiene más de 1 millón de "Me gusta", y algunos de sus más de 28 millones de seguidores la describieron como "la mamá más genial" y "una madre amorosa increíble". Su novio, Sam Asghari, comentó en la foto: "Leona con sus cachorros", mientras que un fan escribió: "¡Esto me hace feliz por ti!".

