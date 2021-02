Las últimas semanas de Britney Spears han sido muy intensas y movidas, basta con ver el documental 'Framing Britney' que se estrenó hace poco y que revela el acoso mediático que sufrió cuando apenas era una adolescente, además de cuestionar la tutela legal bajo la que permanece desde hace más de una década.

Esto, sumado a los problema que tiene con su padre, quien desea obtener la tutela completa de la cantante, han influido en que la nombrada "Princesa del Pop", quien ya cuenta con 39 años de edad, esté más activa que nunca por sus redes sociales.

El pasado 24 de febrero, la intérprete de "Womanizer" y "Everytime" subió a su cuenta de Instagram un video que generó preocupación entre sus seguidores, dada la apariencia en el que se ve en este.

En las imágenes se ve a Britney bailando, como lo acostumbra, pero con un aspecto muy descuidado, con la mirada perdida y algunos kilos demás.

"Fue hace semanas"

Ante la preocupación de sus fans, la cantante explicó que tenía tiempo sin subir videos bailando, razón por la cual su cuerpo se ve diferente.

"El último video que publiqué de mí bailando fue de hace meses, por eso mi cuerpo se ve un poco diferente en este nuevo video"; afirmó la ex de Justin Timberlake.

La también bailarina bromeó con su peso y señaló: "No, no seguí con la dieta del helado. Elegí el control de las porciones, lo cual es muy difícil cuando se trata de Doritos. La parte positiva es que ahora me siento mejor".

Situación legal

Por más de una década, Britney ha luchado para desligarse de su padre, James Spears, quien tiene su tutela, alegando que esta no se encuentra en condiciones mentales para controlar su vida y su carrera.

Sin embargo, en un juicio celebrado el año pasado, el abogado de la artista logró que el fondo privado Bessemer Trust como co-conservadora se encargara, junto con su papá, del manejo de su patrimonio.

Jamie Spears, intentó recuperar el control sobre las finanzas de su hija, pero la Corte Superior de Los Ángeles le negó la totalidad de la tutela legal de la cantante y deberá compartir los poderes sobre esta con la compañía privada.

La decisión, que se tomó el jueves 11 de febrero de 2021, es un nuevo episodio en la larga batalla legal que los abogados de Britney libran contra su padre, con el objetivo de que la cantante pueda obtener más beneficios de la tutela que él supervisaba completamente hasta ayer.

Todo sobre Britney Spears

Todo sobre Famosos