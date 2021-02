La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, acudió a sus historias de Instagram para enviar un mensaje a los medios de comunicación instándolos a ser responsables en la cobertura de la cantante, pues estos han jugado un papel importante en la carrera de Spears.

Jamie Lynn, de 29 años, ha defendido a su hermana de 39 años tras el lanzamiento del documental no autorizado "Framing Britney Spears", y el reciente fallo judicial que permitió a su padre Jamie y al fondo privado Bessemer Trust seguir actuando como co-tutor del patrimonio de Britney.

“Queridos medios, intenten no repetir los errores de su pasado. Miren a dónde nos llevó eso. Háganlo mejor”, escribió antes de agregar: “Todas las personas que conocen están librando una batalla de la que no saben nada. Sean amables. Siempre”, refiriéndose a “unos pocos medios” que el día previo “publicaron falsas historias sobre mí”.

Te puede interesar El cambio de hija de Angelina Jolie: Shiloh ahora utiliza estilo femenino y dejó su pelo largo

Los comentarios se produjeron una semana después del lanzamiento del documental no autorizado de The New York Times, el cual explora todo, desde el ascenso de la estrella del pop a la fama hasta su negativa representación en los medios, junto con su batalla por la tutela en curso con su padre, Jamie Spears.

La hermana de Britney Spears negó rumores

Jamie Lynn también respondió a los rumores de que ella era parte de un mitin virtual del movimiento #FreeBritney, cuyo objetivo es denunciar los malos tratos y el control del padre de Britney Spears sobre su vida. Jamie Lynn dijo que alguien se representó a sí mismo como ella sin su conocimiento.

“Amo mucho a mi hermana, pero no estaba al tanto de un mitin, ni asistí a un mitin virtual”, escribió la actriz, recordada por series como "Zoey 101".

Aunque Jamie Spears seguirá actuando como el tutor legal de la estrella pop, tendrá que compartir todas sus decisiones con la compañía Bessemer Trust, incluidas las relacionadas a las finanzas, un extremo al que se oponían los abogados del padre, pero que fue rechazada por la jueza Brenda Penny.

Después de que Britney Spears se pronunció recientemente, aunque sin mencionar directamente el documental o su batalla legal, muchas personas en su círculo íntimo se han mantenido en silencio. La cantante y su equipo no han hecho declaraciones formales sobre el documental del New York Times.

Todo sobre Britney Spears

Todo sobre Famosos