Crimen de carabineros en Cañete: Valencia designa a fiscal de La Araucanía para liderar investigación

El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó de algunos cambios que se realizará en el equipo que lleva a cabo la investigación en torno al crimen de los tres carabineros en Cañete.

En concreto, la autoridad declaró que los fiscales a cargo de las diligencias no solo corresponderán a la región del Biobío, sino que a los "mejores" y de mayor experiencia de la macrozona sur.

Investigación a cargo de los "mejores fiscales" de la macrozona sur

Valencia explicó que este lunes se realizó una reunión de rutina entre fiscales regionales de la macrozona sur, en donde se abordó la alta carga laboral que tienen en causas complejas.

"Acá en la región del Biobío, están las causas de los convenios por el Gore, las causas de los convenios relacionadas con múltiples fundaciones, causas de narcotráfico de gran complejidad y están las causas de los incendios, que requieren atención de víctimas", ejemplificó el fiscal.

Al respecto, indicó que en el encuentro "nos ha parecido que lo más razonable es fortalecer el trabajo en equipo en esta zona y darle toda la relevancia que un atentado de esta naturaleza tiene", agregando que se necesita "distribuir adecuadamente la carga de trabajo, y trabajar en equipos multiregionales".

Por ello, anunció que el crimen de los tres uniformados "va a ser investigada no solo por un equipo de fiscales del Biobío, sino que los mejores fiscales con mayor experiencia que tenemos en toda la macrozona sur van a ser convocados para investigar de manera conjunta este atentado".

Fiscal de La Araucanía liderará la investigación

En segundo término, explicó que, con relación a la alta carga de trabajo que existe la región del Biobío, "he decidido que voy a designar al fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, a cargo de la dirección de este equipo de fiscales investigadores que seguirán a cargo de las diligencias de esta causa".

"Es el fiscal Garrido el que estará a cargo de definir quienes formarán parte de este equipo, no cabe duda que él va a seleccionar a los fiscales más idóneos y adecuados para seguir a cargo", añadió.

Valencia prefirió no entregar detalles sobre la investigación

Respecto a los detalles de la investigación, prefirió no dar detalles: "no podemos entregar información, no es conveniente. Es posible que los autores de este atentado atroz estén viendo televisión para saber qué sabemos de ellos. Por lo tanto, no contribuye a la investigación que lo difundamos".

"La comunidad ha podido cómo en investigaciones pasadas hemos pedido la misma paciencia y finalmente hemos hablado a través de resultados. Entonces les pedimos, desde ese punto de vista, comprensión", complementó.

Formalización del general director de Carabineros

Respecto a la solicitud del Ministerio Público de aplazar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, comentó que "es una decisión que fue tomada por el fiscal Javier Armendariz, de la fiscalía regional Metropolitana Centro Norte, conforme a sus atribuciones".

"Me parece que es una decisión prudente. (...) El fiscal manifestó que había consideración de las reiteradas solicitudes de las defensas de los imputados en orden a que el tiempo con el que contaban era insuficiente para analizar los antecedentes", comentó.

Considerando esa petición y la circunstancia, resolvió pedir un nuevo día y hora, pero esa petición es el tribunal el que tiene que proveerla. Es decir, el fiscal ya hizo la petición, ahora es el séptimo juzgado de garantía de Santiago el que tiene que resolver.

Sobre las críticas del Partido Comunista, que apuntó a que la fiscalía había cedido a las presiones para no formalizar a Yáñez, Valencia respondió que "el Ministerio Público está acostumbrado a escuchar comentarios de esa naturaleza en el contexto de causas que tienen relevancia política".

"Pero el Ministerio Público es un órgano autónomo constitucionalmente que toma las decisiones conforme al derecho y al mejor interés del pueblo de Chile", agregó.

