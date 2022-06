10 jun. 2022 - 15:30 hrs.

Completamente de blanco y al ritmo de "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley, Britney Spears caminó hacia el altar para dar el "sí" a su novio desde 2016, el actor y modelo Sam Asghari.

La ceremonia se celebró durante el jueves 9 de junio, pero ahora medios internacionales, como People!, revelaron detalles e imágenes exclusivas del día de la íntima boda de la "princesa del pop".

El mencionado portal de espectáculos conversó con fuentes cercanas a la cantante que habrían sido parte de la especial jornada, en la que también estuvieron presentes varias de sus amistades más famosas, de la talla de Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez y Drew Barrymore.

Las fotografías muestran que el enlace se concretó en una carpa rosada, donde los 60 asistentes fueron ubicados en bancas de madera. La decoración, en tanto, consistió en varios adornos florales y un enorme arco de rosas.

Imágenes de la ceremonia publicadas por revista People.

"Lloró de felicidad"

"Britney caminó sola por el pasillo. Se veía absolutamente deslumbrante con su vestido principal", "ella lloró lágrimas de felicidad en algunos momentos", fueron algunas de las declaraciones que recopiló la revista.

Sobre el look que usó la artista en este importante momento, se reveló que optó por una pieza de la reconocida casa de modas Versace, que complementó con un largo velo de novia.

Britney Spears y Sam Asghari en el altar.

Si bien mantuvo el mismo peinado y maquillaje durante toda la noche, Spears cambió tres veces de vestuario, luciendo un minivestido rojo durante la fiesta, con el que posó en una de las postales en las que aparece con Madonna.

Los festejos terminaron pasada las 11 de la noche, y los novios fuero trasladados en un Rolls-Royce blanco con un clásico cartel de "recién casados" en la parte trasera.

"Terminó siendo la noche más feliz para Britney. Quería una boda de cuento de hadas y lo consiguió. Britney se veía deslumbrante", añadió la fuente.

