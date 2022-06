¿Se divorciaron de nuevo? Así respondió Claudia Conserva a los rumores de separación con el "Pollo" Valdivia

10 jun. 2022 - 08:00 hrs.

Uno de los rumores que comenzó a circular a través de los portales de farándula de redes sociales durante la última semana, correspondía a la presunta separación de Claudia Conserva y Juan Carlos "Pollo" Valdivia.

En transmisiones en Instagram que hicieron periodistas especializados en la prensa rosa, como Sergio Rojas, Paula Escobar o Cecilia Gutiérrez, se tocó el tema, pero no se obtuvo ninguna respuesta clara, ya que no se manejaba información certera al respecto.

No obstante, durante esta semana, Claudia Conserva en su programa de TV+ hizo frente a estos trascendidos tomándoselos con humor.

"¿Por mi divorcio?"

Resulta que en el espacio en donde ella comparte con su hermana Francisca, esta última le preguntó a Claudia sobre los rumores de su separación, a propósito de lo vivido por Shakira.

"Bueno, tú estás muy al nivel de Shakira porque el fin de semana estuvo el live de Ceci Gutiérrez, y fíjate que yo me metí a sapear y obvio me equivoqué, porque quería entrar con mi Instagram falso, pero no lo logré y dijo: ‘Oye, llegó la Fran’, y toda la gente preguntaba por tu divorcio", le dijo.

A esas palabras, Claudia reaccionó diciendo: "Ah. ¿Por mi divorcio? (...) Bueno, pero eso pasó hace muchos años", recordando la separación que la pareja vivió en 1999, y la cual pudieron superar, casándose nuevamente.

Francisca le señaló que los rumores son actuales, y en la misma transmisión se encargó de aclarar que todo anda bien en el mediático matrimonio.

"Entonces la Ceci dice: 'Bueno, preguntémosle a la hermana', porque ya obvio que me habían visto que estaba... yo soy como la hermana de Shakira y lo desmentí", reconoció.

"Muy bien hermana. Es un secreto, un secreto que tenemos que guardar acá", respondió Claudia entre risas, descartando de esta forma el fin de su matrimonio con el "Pollo" Valdivia.

