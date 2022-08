Paseo en carreta para Blu Jerusalema: Las divertidas vacaciones de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca en la montaña

26 ag. 2022 - 20:00 hrs.

Paz, naturaleza y mucha montaña. Así son las vacaciones de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi, quienes junto a su pequeña Blu Jerusalema se toman unos días de descanso lejos del caos de la ciudad.

La familia celebró hace unas semanas el cumpleaños del excéntrico multimillonario, antes estuvieron en Marbella, pero ahora quisieron apostar por un ambiente más tranquilo y se fueron a su lujosa mansión en las montañas.

Todo sobre Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi en la naturaleza

A través de sus redes sociales, la venezolana habló sobre la elección que tuvo que hacer a la hora de decidir sobre el destino de las vacaciones familiares. A sus seguidores les contó que ella prefiere el clima de la playa, pero que esta vez optó por algo diferente y no se arrepintió.

“Llegamos a la montaña, siempre he dicho que me inclino más al mar y la playa, pero les confieso qué hay algo mágico de las montañas y cada vez me enamora más”, escribió en una serie de fotografías que subió a su cuenta de Instagram.

Todo sobre Sharon Fonseca

En las imágenes que compartió se puede ver a la familia feliz en diferentes momentos. Uno en particular llamó la atención e involucra a la pequeña Blu Jerusalema.

La bebé, que pronto cumplirá dos años, estaba muy entretenida en una carreta con ruedas que era empujada por sus padres. Los tres se veían muy entretenidos disfrutando de este momento familiar.

La mansión elegida por Sharon y Gianluca es de dos pisos y tiene varias habitaciones. Está rodeada de árboles y bajo la sombra de una gran montaña.

La venezolana, quien siempre comparte los atuendos que elige para cada viaje, esta vez optó por un conjunto de blusa atada al pecho y una falda, ambos con diseño de animal print; además de unas botas altas muy al estilo de las montañas.

Luego la familia aprovechó para dar un paseo. La pequeña Blu iba muy contenta en una silla ajustada a la espalda de sus padres, aunque en principio Sharon tuvo miedo de que no le gustara.

“Fuimos de paseo a la montaña por primera vez. Honestamente no estaba segura si a Blu J le iba a gustar mucho la mochila de niños (porque no es fan de estar apretada) pero le encantó, la relajó muchísimo y casi se queda dormida. Nos encantó la experiencia”, contó.

Todo sobre Famosos