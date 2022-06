"El cielo ganó un angelito": El mensaje de Laura de la Fuente a la fallecida exchica "Rojo" Bárbara Intriago

02 jun. 2022 - 19:30 hrs.

Hace algunos días se conoció el fallecimiento de la exparticipante de "Rojo Fama Contrafama", Bárbara Intriago, diagnosticada hace algunos meses de un agresivo cáncer cerebral.

En redes sociales fueron varias las personas que le dieron un último adiós a la destacada cantante que estaba radicada en Miami, Estados Unidos.

Entre todas las personas que dejaron sus condolencias estuvo Laura de la Fuente, hija de las celebridades chilenas Angélica Castro y Cristián de la Fuente.

"El cielo ganó un angelito"

A través de su cuenta de Instagram, la joven subió una historia en donde se le escucha cantar a Bárbara Intriago, directamente a la cámara que la graba.

"Mira, niño, me rompiste el corazón, la verdad te quise mucho, pero ya se acabó. Tú me defraudaste, me decepcionaste, por andar de pachanga de jueves hasta el martes", parte cantando Intriago en el clip.

Luego agregó, con un acento español, "¿y qué tú crees? Que yo soy de esas que con una palabrita linda pierde la cabeza, pues mira que no, tú estás bien equivocado, que te lo digo yo que soy Bárbara Intriago".

Arriba del video, en el cual canta los versos antes mencionados, Laura escribió un conmovedor mensaje. "El cielo ganó un angelito", indicó de entrada.

Agregó que se encuentra "extrañándote ya, muchas gracias por tu alegría y por todos los hermosos momentos que pude compartir contigo y todas esas enseñanzas".

